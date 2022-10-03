بريطانيا تعدل عن قرارها بخفض ضريبة الدخل على الأثرياء

عادت بريطانيا، الإثنين، عن قرارها خفض ضريبة الدخل على الأثرياء بعد عشرة أيام فقط على الإعلان عن موازنة أثارت الفوضى في الأسواق وانتقادات حادة على وقع ارتفاع كلفة المعيشة.

وفي اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، كتب وزير المال كواسي كوارتينغ في تغريدة إنه "لن يمضي قدما" في إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل البالغة 45%، مضيفا أنها باتت مصدرا "لتشتيت الانتباه".

وكانت قد أقرّت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، أمس الأحد، بأنه كان عليها "أن تعدّ بشكل أفضل" لخطة التخفيض الضريبي التي خفضت الضرائب على الأغنياء وأثارت اضطرابات في السوق.

وقالت تراس في مقابلة مع قناة "بي بي سي" قبل المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم "ألتزم بالحزمة التي أعلنّا عنها، لكنني أقرّ بأنه كان ينبغي علينا الإعداد بشكل أفضل".

وأشارت إلى أنها "تعلّمت من" هذه التجربة.

وكان قد هبط الجنيه الإسترليني مع نهاية الأسبوع الأول من شهر أيلول/ سبتمبر، إلى أدنى مستوياته منذ العام 1985 مقابل الدولار، وذلك على خلفية مخاوف من تسجيل الاقتصاد البريطاني ركودا من جراء التضخم الجامح.