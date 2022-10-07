الأسعار العالمية للمواد الغذائية تواصل التراجُع 

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الجمعة، أن أسعار المواد الغذائية العالمية استمرت في الانخفاض في أيلول/ سبتمبر الماضي، للشهر السادس على التوالي، مدفوعةً بتراجع كبير للزيوت النباتية، عِوض الارتفاع الطفيف في الحبوب.

وتراجع مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء، والذي يتتبع تقلب الأسعار الدولية لسلة من السلع الأساسية، مرة جديدة منذ أن سجل مستوى قياسيا في آذار/ مارس، بعد الحرب الروسية في أوكرانيا. وانخفض بشكل معتدل في أيلول/ سبتمبر، بنسبة 1,1%، مقارنة بشهر آب/ أغسطس.

وانخفض مؤشر "فاو" لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 6,6% خلال شهر واحد، "ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شباط/ فبراير 2021".

وقالت المنظمة إن "الأسعار العالمية لزيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس واللفت، تراجعت كلها"، بفضل وجود مخزون وفير من زيت النخيل، وزيادة موسمية في الإنتاج في جنوب شرق آسيا.

أما مؤشر "فاو" لأسعار الحبوب، فارتفع بشكل طفيف بنسبة 1,5% مقارنة مع آب/ أغسطس.

وارتفعت الأسعار العالمية للقمح بنسبة 2,2% في ظل المخاوف المرتبطة بالجفاف في الولايات المتحدة والأرجنتين، والشكوك حول التمديد للممر البحري الذي يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا، بعد شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.