بايدن ينتقد خطة تراس الاقتصادية

عرب ٤٨/ أ ف ب

وجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، انتقادا للخطة الاقتصادية التي أعلنت عنها رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، الشهر الماضي، مشيرا إلى أنها كانت خطأ وجب تداركه.

وأضاف بايدن في تصريحات للصحافيين خلال وقت مبكر، الأحد، أن خطة ليز تراس كانت من وجهة نظره خطأ.. "لم أكن وحدي أرى أن الخطة خاطئة".

وتسببت خطة تراس الاقتصادية، والتي شملت في أبرز بنودها إقرار خطط تحفيز وإعفاءات ضريبية على الأثرياء، بتفاقم المخاوف من أزمات التضخم والدين العام على المملكة المتحدة.

وبسبب الخطة، تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى تاريخي أمام الدولار الأميركي، مسجلا 1.06 قبل أن يتعافى مع تراجع الحكومة عن خطتها وتغيير وزير المالية، نهاية الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تجتمع تراس، اليوم الأحد، بوزير المال الجديد جيريمي هانت الذي قال إنها وكوارتنغ ارتكبا خطأ في 23 أيلول/سبتمبر عبر محاولتهما خفض الضرائب للأشخاص الأعلى دخلا وعرض خطتهما من دون توقعات مستقلة من "مكتب المسؤولية عن الموازنة".

وقال هانت "كانت هناك أخطاء".

وتابع "سيتعين علينا اتّخاذ قرارات صعبة للغاية"، محذرا من أن "جميع دوائر الحكومة" ستواجه خفضا في الإنفاق بما في ذلك على الرعاية الاجتماعية والصحة والدفاع.

وأضاف أن "بعض الضرائب ستزداد".

وبشأن قوة الدولار الأميركي أمام باقي العملات، قال بايدن: "أنا لست قلقا على الدولار.. لكني قلق على بقية دول العالم".

وسجل الدولار الأميركي الشهر الجاري أعلى مستوى له أمام سلة من ست عملات منافسة إلى 114.5، وسط زيادات قوية على أسعار الفائدة الأميركية، لكبح جماح التضخم.