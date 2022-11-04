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السعوديّة تطلق أوّل علامة تجاريّة لها لصناعة السيّارات الكهربائيّة

تاريخ النشر: 04/11/2022 - 09:05

السعوديّة تطلق أوّل علامة تجاريّة لها لصناعة السيّارات الكهربائيّة
مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض (توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨

أطلقت السعودية، أمس الخميس، علامتها التجارية الأولى لصناعة السيارات الكهربائية في إطار مبادرة أوسع، لتنويع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية واس، بأن الشركة المسماة "سير"، ستساهم في تحقيق "أهداف المملكة في تخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة، تعزيزا للتنمية المستدامة".

وأضافت أن شركة "سير" تُعد مشروعا مشتركا بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكون Foxconn" التي "ستُطوّر النظام الكهربائي للسيارات".

وأشارت الوكالة إلى أن "سير" ستعمل على "تصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي".

وأوضحت أن الشركة ستوفر "30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034".

ومن المقرّر أن تكون سيارات شركة "سير" متاحة للبيع خلال عام 2025، بحسب "واس".

وقال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أمس إن "إطلاق شركة ’سير’ لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة فحسب؛ بل يدعم تمكين قطاعات إستراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية"، عادّا أن من شأن ذلك "استحداث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل".

بودكاست عرب 48

#السعودية
#السيارات الكهربائية
#سير
#foxconn
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#الشرق الأوسط
#سيارات السيدان
#سيارات الدفع الرباعي

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