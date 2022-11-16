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تقرير: النفط الروسي يتدفق إلى الاتحاد الأوروبي مرورا بتركيا

تاريخ النشر: 16/11/2022 - 10:08

تقرير: النفط الروسي يتدفق إلى الاتحاد الأوروبي مرورا بتركيا
(Gettyimages)
عرب ٤٨

قال مركز أبحاث مستقل، الأربعاء، إن "روسيا تحقق عائدات أقل من صادراتها من الطاقة الأحفورية بينما أصبحت تركيا طريقا التفافية لتصدير النفط الروسي باتجاه الاتحاد الأوروبي"، ما يشكل "ثغرة" في العقوبات المفروضة على موسكو.

وجاء في تقرير لمركز "سنتر فور ريسيرتش أوف إنرجي آند كلين إير" (CREA) ومقره في فنلندا أن روسيا حققت 21 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية هذه في تشرين الأول/ أكتوبر بتراجع نسبته 7% مقارنة بأيلول/ سبتمبر، باستثناء الغاز الطبيعي المسال.

وتراجعت العائدات الناجمة عن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي من جهتها بنسبة 14% لتصل إلى 7,4 مليارات يورو وباتت دون مستويات ما قبل الغزو في شباط/ فبراير الماضي.

وقرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر تدريجي على واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية مع استثناءات قليلة. وقد أوقف مشترياته من الفحم لكن الغاز الروسي الذي يعتمد عليه كثيرا ليس معنيا حتى الآن.

وحذر المركز من طريق التفافية جديدة يمر عبرها النفط الروسي إلى الدول الغربية.

وقال معدو التقرير الذي عرض في كوب 27 "يظهر طريق جديد للنفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر تركيا حيث تكرر كميات متزايدة من الخام الروسي".

وزادت تركيا وارداتها من الخام الروسي منذ غزو أوكرانيا. وزادت صادرات المواد النفطية من تركيا إلى المرافئ الأوروبية والأميركية بنسبة 85% في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر مقارنة بفترة تموز/ يوليو وآب/ أغسطس على ما جاء في التقرير.

وأكد "فيما سيحظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الخام من روسيا في الخامس من كانون الأول/ديسمبر قد تصبح هذه الثغرة كبيرة".

ورأى المركز أن من "الضروري جدا" للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن تفرض حظرا أكثر صرامة مع الاستغناء عن المنتجات النفطية الصادرة عن محطات تكرير تستخدم الخام الروسي.

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#روسيا
#الاتحاد الأوروبي النفط
#الناتو
#العقوبات الغربية على روسيا
#تدفق النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي

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