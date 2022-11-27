"بلاك فرايدي": المشتريات على الإنترنت تحقق رقما قياسيا.. ونصائح لترشيد الاستهلاك

رصدت "أدوبي أناليتكس" حجم العمليات الشرائية التي نفّذها المستهلكون خلال يوم واحد في "بلاك فرايدي" والذي صادف يوم الجمعة 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، وأشارت إلى أن 9.12 مليار دولار أميركي أُنفقوا على التسوق عبر الإنترنت.

وأوضح الذراع الإحصائي التابع لشركة "أدوبي" أن إجمالي المبيعات أيضًا في اليوم التالي "لبلاك فرايدي" ارتفعت بنسبة 2.3% على أساس سنوي.

وتُظهر المعطيات أن الإلكترونيات والإكسسوارات الإلكترونية كانت مساهما رئيسيا في رفع نسبة شراء المنتجات عبر الإنترنت بنسبة 221% بالمقارنة مع متوسّط مبيعات يوم مبيعات واحد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر. وشكّلت الألعاب فئة أخرى رائجة لدى المتسوقين بارتفاع قدره 285% وكذلك معدات التمرين بزيادة 218%.

(Gettyimages)

ووفقًا للتقرير تشير "أدوبي" إلى أن وحدات التحكم بالألعاب، وطائرات بدون طيار، وأجهزة أبل المحمولة، ومنتجات إلكترونية من شركة "دايسون" وألعاب إلكترونية مثل "فورتنايت" و"روبلكس" كانت الفئات الأكثر رواجا لهذا العام.

أما حصة الأسد من مبيعات يوم "الجمعة السوداء" كانت بنسبة 48% من المبيعات هي للهواتف الذكية، بزيادة 44% عن العام الماضي.

نصائح وإرشادات لترشيد الاستهلاك

أجرت مجلّة "والديّة" مقابلة سابقة مع الخبيرة بعالم التسويق والمبيعات، إقبال عدوي، وقالت إن كل الشركات التجارية تدخل لعرض بضائعها في هذا اليوم ويعد موسما تجاريا كبيرا لكل المنتجات، وهنا يجب التوقف والانتباه لما يلي:

1- هل الأسعار فعلا للمنتج نزل سعرها بشكل مغرٍ عما كان سابقا؟ وهل يستحق أن نشتريه من ناحية التكلفة، ونتأكد هل هو ربحي لنا كزبائن وبه توفير حقيقي؟

2-أن نسأل السؤال، هل أنا بحاجة للمنتج أم لا، أن نستغل الفرصة شيء ممتاز ولكن إن كنت بحاجة فعلا له، وبحسب قانون المشتريات "أجّل المشتريات يوم كامل 24 ساعة، وفي اليوم الثاني افحص إن كنت لا تزال بحاجة له فاشتريه وإذا لم تشعر بحاجة فلا تشتريه".

3- إذا أحببنا أن نشتري ونريد أن نستغله لمشتريات الأولاد، أهم شيء اليقظة والانتباه للأسعار والحاجة.

4- يجب تحديد ميزانية لهذا الغرض، وكيف سندفع، بالتقسيط أو ببطاقات الاعتماد أو بالشيكات هذه أسئلة مطروحة ويجب التخطيط لها.

5- نصيحة للجميع بعدم الدفع ببطاقات الاعتماد والدفع نقدا أفضل بكثير، وذلك لضبط الميزانية وحسابات البنك. النقدي يجعلنا نستصعب الدفع أكثر بكثير ونفكر مرتين.

6- يجب الانتباه للأسعار وبحذر وفحص، هنالك شركات ترفع أسعارها قبل "البلاك فرايدي" وفي هذا اليوم تظهر وكأنها خفّضتها فالنتيجة قبل وبعد مشابهة.

7- المشتريات عن طريق الإنترنيت أصبح متبعا اليوم وتزيد وتيرته يوميا، فالأسعار أقل والمشتريات أسهل، ولا نلغي هذه الطريقة، ولكن الصعوبة والتحدي هنا بإمكانية استرجاع البضائع أو في النمر والمقاسات غير الصحيحة وتوصيلها أصعب أو لا تصل يجب الانتباه للشركات المضمونة، يجب أن نسأل قبل الشراء عن الموقع عن الجودة وعن البضاعة والنمر وكل ما إلى ذلك.