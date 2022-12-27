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لبنان: المصرف المركزي يخفض سعر الليرة إلى 38 ألفا

تاريخ النشر: 27/12/2022 - 12:16

لبنان: المصرف المركزي يخفض سعر الليرة إلى 38 ألفا
الاعتماد البنكي (Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول

خفض البنك المركزي اللبناني، الثلاثاء، سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 38 ألفًا، وأعلن ذلك عبر منصة صيرفة من قرابة 31 ألفا قبل أسبوع.

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وأرجع المركزي اللبناني قراره الصادر في بيان، إلى عمليات مضاربة متصاعدة تشهدها السوق، إلى جانب عمليات تهريب الدولار إلى خارج البلاد، خلال فترة أعياد الميلاد.

وسمح البنك لجميع الأفراد والمؤسسات في البلاد بالبيع بهذا السعر حتى تغييره مرة أخرى، دون تحديد موعد لذلك.

وبحسب البيان، فإن هذا الارتفاع في تهريب الدولار والمضاربة، التي تتم على العملة الأميركية، تسبب بتضخم في الأسواق، ما أضر بالمواطن اللبناني كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار.

وفي أيار/ مايو 2021، أطلق مصرف لبنان منصة "صيرفة"، لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار، بسعر يحدده العرض والطلب، على أن يقوم المصرف بالتدخّل عند اللزوم.

واعتبارا من 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن مصرف لبنان المركزي تعليق شراء الدولار عبر منصة صيرفة حتى إشعار آخر، والإبقاء على البيع.

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#لبنان
#الاقتصاد اللبناني
#سعر صرف الليرة مقابل الدولار

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