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أسعار الذهب عند أعلى مستوى منذ 9 شهور

تاريخ النشر: 16/01/2023 - 09:26

أسعار الذهب عند أعلى مستوى منذ 9 شهور
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول

صعدت أسعار الذهب في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم، الإثنين، عند أعلى مستوى في 9 شهور، مدعومة بتوقعات قيام الفيدرالي الأميركي إبطاء التشديد النقدي الذي بدأه في آذار/مارس 2022.

وأظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تباطؤ أسعار المستهلك في كانون الأول/ديسمبر الماضي، للشهر السادس على التوالي، مسجلا 6.5% من 7.1%.

وفي التعاملات المبكرة، الإثنين، صعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.18% إلى 1928 دولارا للأونصة، بأعلى مستوى منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي.

واستفادت أسعار الذهب من هبوط مؤشر الدولار وعوائد السندات الأميركية، في وقت تترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي الأميركي مطلع الشهر المقبل.

والذهب مخزن للقيمة، ويستخدم أداة تحوط من التضخم، وملاذا آمنا في وقت الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية والمالية.

ونفذ الفيدرالي 7 زيادات متتالية على أسعار الفائدة خلال العام الماضي، فيما يتوقع تسجيل زيادة ثامنة الشهر المقبل لكن أقل حدة من الزيادات السابقة، بحسب تصريحات لرئيس الفيدرالي جيروم باول.

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#أسعار الذهب
#اقتصاد

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