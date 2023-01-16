البتكوين تنتعش وتتخطّى 20 ألف دولار

يشهد سعر البتكوين ارتفاعا منذ أشهر، ما يعيد إحياء الحماسة في سوق العملات الافتراضية، منذ إفلاس منصة "إف تي إكس" للعملات المشفرة.

وبتخطيها العتبة الرمزية البالغة 20 ألف دولار، ووصولها إلى 20845 دولارا، صباح الإثنين، ارتفعت قيمة عملة البتكوين 5,2%، مقارنة بمساء الجمعة، وعادت إلى المستوى الذي كانت عنده في تشرين الثاني/ نوفمبر، قبل إفلاس "إف تي إكس".

من جهة ثانية، تخطّت قيمة سوق العملات الافتراضية العتبة الرمزية البالغة ألف مليار دولار، وفقا لموقع Coingecko المتخصّص.

وقال المحلل في eToro، سايمن بيترز، إن ذلك يعود إلى العديد من الأسباب بما فيها "تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة".

وبالنسبة إلى المحلل في ByteTree، تشارلي موريس، تميل عملة البتكوين إلى الارتفاع عندما ينخفض الدولار، وهو ما كانت عليه الحال منذ أشهر.

وقال موريس: "خلال السنوات الماضية، كان انخفاض الدولار يعني ارتفاعا في البتكوين. الترابط بينهما الآن أقل قوة لكنّه ما زال موجودا".