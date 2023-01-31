لبنان: الدولار يساوي 15 ألف ليرة بدءا من فبراير

عرب ٤٨ / أ ف ب

سيعتمد لبنان ابتداء من شباط/ فبراير سعر صرف رسميا جديدا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد بدلا من السعر الحالي البالغ 1507 ليرات، بانخفاض يقارب 90% في قيمة العملة الوطنية، وفق ما أفاد مصدر في البنك المركزي.

وخسرت الليرة اللبنانية التي حدّد سعرها منذ العام 1997 بـ1507 للدولار الواحد، أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار في ثلاث سنوات بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها البلاد.

وقال مصدر في مصرف لبنان لوكالة "فرانس برس" طلب عدم كشف اسمه "اعتبارا من صباح الغد (الأربعاء)، سيصبح الدولار يساوي 15 ألف ليرة".

وأضاف "سعر 1507 ليرات لبنانية لن يكون موجودا" بعد الآن.

ومع ذلك، سيبقى السعر الرسمي الجديد البالغ 15 ألف ليرة للدولار أقل أربع مرات تقريبا من القيمة الحقيقية للّيرة في السوق الموازية حيث يجري تداول العملة الأميركية الآن عند حوالي 58 ألف ليرة لبنانية.

ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، وبات أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر.

ويأتي تعديل سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية فيما يطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات من أجل الإفراج عن مساعدة حيوية للبلاد.

ومن بين هذه الإصلاحات، توحيد سعر الصرف وتعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون بشأن مراقبة رؤوس الأموال.