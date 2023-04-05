"توتال إنرجي" توقع اتفاقية مع العراق بقيمة 10 مليارات دولار

"توتال إنيرجي": إن "الحكومة العراقية وتوتال إنرجي اتفقتا على مساهمة بنسبة 30% لشركة نفط البصرة في المشروع" المعروف باسم مشروع نمو الغاز المتكامل (Gas Growth Integrated Project).

حقول النفط والطاقة في البصرة في العراق (Gettyimages)

أعلنت مجموعة "توتال إنرجي" الفرنسية العملاقة، الأربعاء، عن اتفاق لتنفيذ عقد في العراق بقيمة عشرة مليارات دولار وقع العام 2021 تأخر بسبب خلافات.

في شباط/ فبراير الماضي أعلنت وزارة النفط العراقية أن تطبيق هذا العقد مع المجموعة الفرنسية لا يزال متعثرا بسبب نقاط خلاف عالقة.

وقالت الشركة الفرنسية في بيان إن "الحكومة العراقية وتوتال إنرجي اتفقتا على مساهمة بنسبة 30% لشركة نفط البصرة في المشروع" المعروف باسم مشروع نمو الغاز المتكامل (Gas Growth Integrated Project).

وذكر البيان أن المشروع "يهدف إلى تنمية موارد العراق الطبيعية من أجل تحسين إمدادات الكهرباء في البلاد".

وتابعت الشركة "بفضل محادثات جرت في الأشهر الماضية وخصوصا لأربع مرات بين رئيس الوزراء (العراقي محمد شياع) السوداني والمدير العام للشركة باتريك بويانيه، أكدت الحكومة العراقية وتوتال إنرجي كل بنود" العقد الموقع عام 2021 و"حددت بشكل مشترك الشروط والضمانات المتبادلة اللازمة للمضي قدما بالمشروع".

وأضافت "من جانب آخر، وبالاتفاق مع الحكومة العراقية دعت توتال إنرجي شركة قطر للطاقة للمشاركة بنسبة 25% في هذا المشروع".

بالتالي فان الكونسورسيوم سيكون مؤلفا من توتال إنرجي (45%) وشركة نفط البصرة (30%) وشركة قطر للطاقة (25%).

رحبت شركة توتال إنرجي باستمرار الحكومة العراقية في هذا العقد "ما يوجه إشارة قوية وإيجابية للاستثمارات الأجنبية في البلاد".

ذكرت المجموعة بأنها ستستثمر مع شركائها "حوالي عشرة مليارات دولار خصوصا لاستعادة الغاز المحترق في ثلاثة حقول نفطية لتغذية محطات كهربائبة بالغاز، وبناء مصنع لمعالجة مياه البحر بهدف إبقاء الضغط في حقول النفط وزيادة الإنتاج المحلي".

وأضاف البيان إن توتال إنرجي "ستطور من جانب آخر محطة عملاقة للطاقة الشمسية بقدرة 1 غيغاواط لتغذية شبكة الكهرباء في منطقة البصرة. بالاتفاق مع السلطات العراقية، دعت توتال إنرجي شركة أكوا باور السعودية للمشاركة في مشروع الطاقة الشمسية هذا".