عبر بنك حكومي: سويسرا تدخل في تنظيم التعامل بالعملات المشفّرة

نشر البنك بيانًا قال فيه، إنّه دخل في شراكة مع بنك "سيجنوم"، ويهدف هذا التحالف إلى توفير مجموعة من العملات الرقميّة الآمنة لعملات البنك، والتي تشمل البتكوين والإيثيريوم

أعلن بنك "بوست فاينانس" الحكوميّ في سويسرا، عن تقديم مجموعة من الخدمات البنكيّة الخاصّة بالأصول الرقميّة، وذلك تحت ترخيص رسمي.

وتأتي هذه الخطوة غير المتوقّعة، في ظلّ هجوم شرس تشنّه المؤسّسات الرسميّة الماليّة في كثير من دول العالم، على العملات المشفّرة ومستثمريها، في الوقت الذي يطالب فيه المستثمرون سنّ قوانين لتنظيم التعامل في العملات الرقميّة.

ونشر البنك بيانًا قال فيه، إنّه دخل في شراكة مع بنك "سيجنوم"، ويهدف هذا التحالف إلى توفير مجموعة من العملات الرقميّة الآمنة لعملات البنك، والتي تشمل البتكوين والإيثيريوم.

وسوف يقدّم بنك "سيجنوم" خدماته للعملات الرقميّة، من خلال المنصّة البنكيّة "بي 2 بي"، والتي تعتبر مؤسّسة مرخّصة في زيورخ، وتخضع لإشراف هيئة الرقابة الماليّة "فينما".

وتعدّ شركة "سيجنوم"، مصرفًا رقميًّا منظّمًا ومرخّصًا في زيورخ، وكذلك يعتبر هذا البنك، واحدًا من البنوك القليلة جدًا في العالم، التي توفّر جسرًا آمنًا بين التمويل التقليديّ والأصول الرقميّة، وبفضل الترخيص السويسريّ، فإنّ ذلك من شأنه أن يضمن أمانًا وشفافيّة في العمليّات الماليّة.

وبنك "بوست فاينانس"، يعتبر خامس أكبر مؤسّسة ماليّة في سويسرا، ويبلغ عدد عملائه نحو 2.5 مليون عميل، وسوف يتمكّن عملاء البنك، من شراء وتخزين وبيع العملات المشفّرة.

وكان بنك "بوست فاينانس" قد كشف أنّه بعد تحليل احتياجات الاستثمار للعملاء، لوحظ وجود طلب قويّ على الخدمات الاستثماريّة الرقميّة. وأوضح البنك في بيانه أنّ الشراكة ستسمح لبوست فاينانس بإطلاق خدمات جديدة يمكنها توليد إيرادات، مثل الرهن وتداول في العملات الرقمية المشفرة.

وأضاف يوست: "تقدم سويسرا كنظام استثماري عددًا من المزايا الاستراتيجية، بما في ذلك الوضوح التنظيمي للعملات المشفرة وفصل الأصول المشفرة عن الرصيد البنكي وهو ما يقضي على مخاطر الائتمان".

