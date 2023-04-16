إلى أين يمكن أن يصل سعر الذهب خلال السنة المقبلة؟

حسب بيان أصدره مجلس الذهب العالميّ، فقد اشترت البنوك المركزيّة نحو 400 طنّ من الذهب في الربع الثالث من 2022، أي ما يقارب من ضعف الرقم القياسيّ السابق البالغ 241 طنًّا خلال الفترة نفسها من عام 2018

قال العضو المنتدب وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة سويس آسيا كابيتال، يورج كينر، إنّ أسعار الذهب قد تصل إلى 4000 دولار للأوقيّة الواحدة عام 2023.

وأكّد كينر إلى أنّ سعر المعدن الثمين، قد يصل إلى مستوى بين 2500 دولار و4000 دولار في وقت ما من العام المقبل. وتوقّع أن تكون هناك "ارتفاعات جديدة حقًّا".

وكان كينر قد أوضح أنّ العديد من الاقتصادات في العالم قد تواجه القليل من الركود في الربع الأوّل، وهو ما سيؤدّي إلى إبطاء العديد من البنوك المركزيّة من وتيرة رفع أسعار الفائدة، وجعل الذهب أكثر جاذبيّة بالنسبة للمستثمرين.

وحسب بيان أصدره مجلس الذهب العالميّ، فقد اشترت البنوك المركزيّة نحو 400 طنّ من الذهب في الربع الثالث من 2022، أي ما يقارب من ضعف الرقم القياسيّ السابق البالغ 241 طنًّا خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وعلى الرغم من الطلب القويّ المشهود على الذهب، إلّا أنّ كبير محلّلي السوق في سلاتستونت ويلث، لا يوافق هذا الرأي القائل بأنّ الذهب قد يتضاعف خلال العام المقبل.

وقال بولكاري: "ليس لديّ سعر مستهدف للذهب قدره 4000 دولار، على الرغم من أنّني أحب أن أراه يذهب إلى هناك".

وعندما سئل عما إذا كان العرض منخفضًا بسبب ارتفاع الطلب، قال كينر: "هناك دائمًا عرض، ولكن ربما ليس بالسعر الذي تريده". لكنه أكد أن الأسعار المرتفعة لا تضاهي المشترين في الصين الذين يدفعون علاوة على المعدن الثمين.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البنك المركزي الصيني أنه أضاف ما قيمته 1.8 مليار دولار من الذهب إلى احتياطياته، ليصل القيمة التراكمية إلى حوالي 112 مليار دولار، حسبما ذكرت رويترز.