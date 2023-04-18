5 نصائح بسيطة لتقليل ديونك

احسب نفقاتك الشهرية: باستخدام جدول بيانات أو تطبيق ميزانية، احسب المبلغ الذي تنفقه على النفقات الأساسية كل شهر، مثل البقالة والفواتير وبنزين السيارة والإيجار أو مدفوعات الرهن العقاري، وما إلى ذلك. وبالنسبة

قد تجد نفسك فجأة في يوم من الأيام غارقًا بالديون، فتتوقف لحظة لا تدري ماذا تفعل وكيف تتصرف! فتسأل نفسك كيف أخرج نفسي منها؟ أو كيف أتخلص من نسب الفائدة الكبيرة؟ وهل سأكون حرًا ماديًا في وقت ما قريبًا؟ الخبر السار هو أن الخروج من الديون ممكنا، ولكنه بالتأكيد قد يستغرق بعض الوقت خاصة إذا كان المبلغ كبيرًا.

في بعض الأحيان قد تضطر إلى الاستدانة أو أخذ قرض من أجل شراء سيارة أو منزل، من أجل ذلك من المهم التعامل بشكل جدّي مع الديون الأخرى التي قد تسبب لك التوتر: لذا، المفتاح هو سداد الديون واحدًا تلو الآخر، وإيجاد أموال إضافية لدفعها للأقساط الشهرية، وتجنّب الديون غير الضرورية في المستقبل.

في ما يلي خمس خطوات للتخلص من الديون، وعيش حياة خالية منها.

1. ضع قائمة بكل ما تدين به

قم بجردٍ تفصيلي لديونك للحصول على صورة واضحة لوضعك المادي الآن:

أكتب كل ديونك: تذكر كل ما تدين به، بما في ذلك أرصدة بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وقروض السيارات وديون الطلاب ورهنك العقاري وأي ديون أخرى، وإذا لم تكن متأكدًا بالضبط مما تدين به، فتحقق من تقرير الإئتمان الخاص بك للحصول على رؤية واضحة لديونك؛ وضع في اعتبارك أن الجهة المقرضة سيكون لديها أحدث المعلومات حول أرصدتك.

سجّل معلومات قسط الدفع: بجانب كل دين، قم بتدوين سعر الفائدة والحد الأدنى للدفع الشهري وتاريخ الاستحقاق.

احسب إجمالي الحد الأدنى للدفع الشهري: إجمع الحدود الأدنى من المدفوعات لجميع ديونك لإيجاد المبلغ الأقل الذي تحتاج لدفعه كل شهر كي لا تتأخر في أي من أقساطك.

2. حدد المبلغ الذي يمكنك دفعه كل شهر

في حين أن دفع جميع الحدود الدنيا لمدفوعاتك الشهرية سيحافظ على سجل الدفع الخاص بك في حالة جيدة، فإن ذلك يعني البقاء في الدين لفترة أطول ودفع المزيد من الفوائد، ولكن كل ما زاد سدادك فوق الحد الأدنى كل شهر، زادت سرعة خروجك من هذا الوضع، من أجل ذلك إليك كيفية تقييم المبلغ الذي يمكنك دفعه كل شهر، بالإضافة إلى العثور على أموال إضافية لدفعها لديونك:

احسب نفقاتك الشهرية: باستخدام جدول بيانات أو تطبيق ميزانية، احسب المبلغ الذي تنفقه على النفقات الأساسية كل شهر، مثل البقالة والفواتير وبنزين السيارة والإيجار أو مدفوعات الرهن العقاري، وما إلى ذلك. وبالنسبة للنفقات التي قد تختلف شهريًا، مثل فواتير الكهرباء، فحاول أخذ متوسط المبلغ على مدار عدة أشهر.

قارن نفقاتك بدخلك: احصل على صافي دخلك الشهري، ما تأخذه إلى المنزل بعد الضرائب، واطرح إجمالي نفقاتك من دخلك الشهري، بما في ذلك النفقات اللازمة المذكورة أعلاه، والنفقات التقديرية، مثل الترفيه والنفقات غير الأساسية الأخرى. إذا لم يكن المبلغ المتبقي لديك كافيًا للمساعدة في سداد ديونك، فستحتاج إلى اتخاذ إجراءات لتحسين التدفق النقدي إما عن طريق خفض النفقات أو زيادة دخلك.

ابحث عن فرص للتوفير: راجع جميع نفقاتك وفكر في طرق لإنفاق أقل، مثل تقليص عدد مرات تناول الطعام في الخارج والمشتريات الثانوية وشراء السلع الأساسية أثناء التخفيضات.

زيادة دخلك: أعثر على دخل جانبي (كالقيام بعمل مستقل، أو التعليم، أو السواقة بالأجرة)، أو خذ نوبات إضافية في العمل، أو أطلب زيادة على الراتب، فجميعها طرق قد تجلب لك نقودًا إضافية يمكنك دفعها من أجل ديونك.

3. خفض أسعار الفائدة الخاصة بك

قد يكون من الصعب سداد الديون عندما تعاني مع أسعار الفائدة المرتفعة، حيث يُعد خفض الفائدة إستراتيجية واعدة تجعل من الانتهاء من الديون عملية أكثر قابلية للإدارة وبأسعار معقولة؛ من أجل ذلك ضع في اعتبارك أحد هذه الخيارات:

اطلب من الجهة المقرِضة الخاصة بك سعر فائدة أقل: إذا كان لديك سجل دفع وائتمان جيد معهم، فقد تتمكن من التفاوض على فائدة أقل مع المقرِض الخاص بك لفترة من الوقت، أو حتى بشكل دائم. فالاتصال بالمُقرض وطلب سعر فائدة أقل لن يكلفك شيئًا ولن يؤثر على تقرير الائتمان أو درجة الائتمان الخاصة بك.

ضع في اعتبارك توحيد الديون: يمكن أن يساعدك قرض توحيد الديون على التقليل من الفوائد وتبسيط سداد الديون من خلال الجمع بين عدة بطاقات ائتمان عالية الفائدة أو قروض في قرض واحد منخفض الفائدة، فقد يسهل عليك تقليل نفقات الفائدة تخصيص المزيد من الأموال لسداد أصل الدين.

4. استخدم إستراتيجية سداد الديون

ستحتاج إلى خطة لتحديد أولويات الدفع أولا. ضع في اعتبارك أن الرهن العقاري الخاص بك هو دين قد يكون من المستحيل سداده في فترة زمنية قصيرة، بدلا من ذلك، ركّز على الديون الأخرى مثل أرصدة بطاقات الائتمان والقروض الأخرى التي يمكنك سدادها بسرعة أكبر.

إحدى الإستراتيجيات التالية ستساعدك على سداد الديون:

ضع أموالا إضافية في الديون ذات أعلى معدل فائدة: حيث ستوفر هذه الطريقة، التي تسمى "إستراتيجية الانهيار الجليدي للديون"، أكبر قدر من المال على الفائدة على المدى الطويل؛ أولا، قم بسداد الحد الأدنى من الأقساط على جميع ديونك الأخرى، ثم قم بتحويل أي أموال إضافية لديك لسداد ديونك ذات الفائدة العالية، بعد ذلك، ركّز على الديون ذات المعدل الأعلى التالي، فالتالي إلى أن تنتهي من جميع الديون واحدًا تلو الآخر.

ضع أموالًا إضافية في بطاقة الائتمان أو الديون ذات الرصيد الأقل: وتسمى هذه الإستراتيجية بـ"كرة الثلج للديون" وهي طريقة يمكن أن تساعدك على التخلص من أصغر ديونك بسرعة أكبر، وتوفير المال بشكل أسرع وتقليل العدد الإجمالي للديون التي يتعين عليك التعامل معها. باستخدام هذه الطريقة، ما عليك القيام به هو دفع الحد الأدنى من الأقساط لجميع الديون الأخرى ووضع المزيد في أصغر قرض لك حتى يتم دفعه، بعد ذلك تقوم بالتركيز على الحساب الأصغر الذي بعده، فالتالي وهكذا دواليك.

في كل مرة تنجح فيها في سداد دين ما، ضع الأموال التي كنت تدفعها في سداد ديونك الأخرى، يمكنك أيضًا استخدام أي أموال إضافية تأتيك لسداد أي أقساط إضافية على ديونك، مثل استرداد الضرائب أو مكافأة من العمل.

5. كن مجتهدًا في المضي قدمًا

الخروج من الديون يمثل تحديًا، وبينما تحرز تقدمًا نحو سداد ديونك، تأكد من مكافأة نفسك والشعور بالفخر بالمدى الذي وصلت إليه؛ وتعهد بتجنب تحمّل أي ديون جديدة غير ضرورية، وكن حذرًا من أن يوقعك شعورك بالفخر والسعادة في فخ دين أو قرض جديد، فالإلتزام بالخطة التي وضعتها على المدى البعيد لن تقوم بدفع أقساط ديونك فقط بل ستساعدك على تغيير شخصيتك لتصبح أكثر انضباطًا ومسؤولية نحو ذاتك وأفراد عائلتك.

يعد سداد الديون عالية الفائدة خطوة كبيرة نحو صحتك المالية طويلة الأجل فهناك الكثير الذي يمكنك القيام به بمفردك للسيطرة على الديون، مثل وضع الميزانية، واستخدام إستراتيجية سداد الديون، وتوحيد ديونك. وإذا كنت بحاجة إلى دعم إضافي، يمكن لمستشار الائتمان مساعدتك على وضع خطة فردية لأموالك.