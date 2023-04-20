تزايد الهجوم على الـ"بتكوين" لتأثيرها على المناخ والبيئة

وجد تقرير كامبريدج أيضًا أنّ الصين تمثّل 65% من تعدين البيتكوين العالميّ، ويرجع ذلك أساسًا إلى وصولها إلى طاقة رخيصة تعتمد على الفحم، لكن اتّخذت الصين مؤخّرًا إجراءات صارمة ضدّ تعدين البيتكوين بسبب المخاوف البيئيّة

يهاجم خبراء وباحثون في التغيّرات المناخيّة، العملات الرقميّة القائمة على "التعدين"، ومن أهمّها عملة "بتكوين" الرقميّة، نظرًا لاستهلاكها كميّات هائلة من الكهرباء، التي تتسبّب بدورها باستهلاك كميّات كبيرة من الطاقة، وهو ما يؤثّر في المناخ والبيئة. ووفقًا لتقرير صادر عن مركز كامبريدج للتمويل البديل، يستهلك تعدين البيتكوين ما يقدّر بـ 110 تيراوات ساعة (تيراواط ساعة) من الكهرباء سنويًّا، وهو ما يمكن مقارنته باستهلاك الكهرباء في البلدان الصغيرة مثل السويد أو ماليزيا، كما يقدّر التقرير أيضًا أنّ استهلاك الطاقة في تعدين البيتكوين قد زاد بنسبة 66% منذ بداية عام 2020، ممّا يسلّط الضوء على الطلب المتزايد على الطاقة في هذه الصناعة.

وتعدين البيتكوين هو عمليّة إنشاء عملات بيتكوين جديدة والتحقّق من المعاملات على شبكة بلوكشين. في هذه العمليّة، يتمّ استخدام أجهزة الكمبيوتر القويّة لحلّ المعادلات الرياضيّة المعقّدة، ويتمّ مكافأة الكمبيوتر الأوّل الّذي يحلّ المعادلة بعملة البيتكوين الّتي تمّ سكها حديثًا، ومع ذلك، فإنّ عمليّة تعدين البيتكوين تتطلّب قدرًا كبيرًا من الطاقة، ممّا أدّى إلى مخاوف بشأن تأثيرها على البيئة،

ويعدّ تعدين البيتكوين عمليّة كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتتطلّب قوّة حسابيّة كبيرة، حيث تمّ تصميم عمليّة التعدين بحيث تكون صعبة لمنع أيّ شخص من إنشاء عملات بيتكوين جديدة بسهولة، مع انضمام المزيد من عمّال المناجم إلى الشبكة، تزداد صعوبة التعدين، ويلزم المزيد من الطاقة لتعدين عملة بيتكوين واحدة، ونتيجة لذلك، أصبح تعدين البيتكوين كثيفًا ومستهلكًا للطاقة بشكل متزايد، حيث يستخدم المعدنون أجهزة كمبيوتر قويّة وأجهزة متخصّصة لتعدين البيتكوين.

ووجد تقرير كامبريدج أيضًا أنّ الصين تمثّل 65% من تعدين البيتكوين العالميّ، ويرجع ذلك أساسًا إلى وصولها إلى طاقة رخيصة تعتمد على الفحم، لكن اتّخذت الصين مؤخّرًا إجراءات صارمة ضدّ تعدين البيتكوين بسبب المخاوف البيئيّة، ممّا أدّى إلى انخفاض حصّة البلاد في سوق تعدين البيتكوين العالميّ.

وأدّت الطلبات المتزايدة لتعدين البيتكوين على الطاقة إلى مخاوف بشأن تأثيرها البيئيّ، ولا سيّما بصمتها الكربونيّة، فوفقًا لدراسة أجرتها جامعة كامبريدج، ينبعث تعدين البيتكوين ما يقدّر بنحو 36.95 مليون طنّ من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، وهو ما يعادل انبعاثات الكربون في نيوزيلندا.

ويرجع التأثير البيئيّ لتعدين البيتكوين بشكل أساسيّ إلى مصادر الطاقة المستخدمة لتشغيل عمليّات التعدين، إذ تعتمد غالبيّة عمليّات تعدين البيتكوين على الوقود الأحفوريّ مثل الفحم والغاز الطبيعيّ، والّتي تنبعث منها غازات الاحتباس الحراريّ عند حرقها، بالإضافة إلى ذلك، تستهلك الأجهزة المتخصّصة المستخدمة في تعدين البيتكوين كمّيّة كبيرة من الطاقة، ممّا يزيد من البصمة الكربونيّة للصناعة.

وبحسب خبراء، فإنّ هناك بعض الجهود للتحوّل إلى مصادر الطاقة المتجدّدة في تعدين البيتكوين، ففي السنوات الأخيرة، كان هناك اتّجاه متزايد نحو استخدام مصادر الطاقة المتجدّدة مثل الطاقة المائيّة وطاقة الرياح والطاقة الشمسيّة لتشغيل عمليّات تعدين البيتكوين، على سبيل المثال، تستخدم عمليّة تعدين البيتكوين في كندا الطاقة الكهرومائيّة لتعدين البيتكوين، ممّا يقلّل بشكل كبير من انبعاثات الكربون. وتعدّ الجهود المبذولة لتقليل البصمة الكربونيّة لتعدين البيتكوين ضروريّة، حيث من المرجّح أن يستمرّ استهلاك الطاقة في الصناعة في الزيادة في السنوات القادمة، إذ يمكن للحكومات والهيئات التنظيميّة أن تلعب دورًا في تعزيز ممارسات تعدين البيتكوين المستدامة من خلال توفير حوافز لاستخدام مصادر الطاقة المتجدّدة وفرض اللوائح البيئيّة على عمليّات تعدين البيتكوين.

ويمكن أن يكون لتعدين البيتكوين أيضًا تأثير على شبكات الطاقة المحلّيّة، لا سيّما في المناطق الّتي تتركّز فيها عمليّات التعدين، نظرًا لأنّ تعدين البيتكوين يتطلّب قدرًا كبيرًا من الطاقة، فإنّ عمليّات التعدين يمكن أن تضغط على شبكات الطاقة المحلّيّة، ممّا يؤدّي إلى نقص الطاقة وانقطاع التيّار الكهربائيّ، وفي بعض الحالات، أجبرت عمليّات التعدين على التوقّف بسبب نقص الطاقة، على سبيل المثال، في عام 2018، فرضت مدينة بلاتسبرج في نيويورك حظرًا مؤقّتًا على تعدين البيتكوين؛ بسبب مخاوف بشأن تأثيره على شبكة الطاقة في المدينة.

وبينما تبذل الجهود للتحوّل نحو مصادر الطاقة المتجدّدة، لا تزال غالبيّة عمليّات تعدين البيتكوين تعتمد على الوقود الأحفوريّ، الّذي يساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراريّ.