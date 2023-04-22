"فولكسفاغن" تبني في كندا أول مصنع لبطاريات خارج أوروبا

يغطي المصنع مساحة تزيد عن 378 ملعب كرة قدم، ومن المقرر افتتاحه عام 2027، وسينتج بطاريات لما يصل إلى مليون سيارة كهربائية سنويًا

قررت الحكومة الكندية تقديم ما يصل إلى 13,2 مليار دولار كندي (9,8 مليارات دولار)، على مدى عشر سنوات، لشركة صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاغن" لبناء أول مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية خارج أوروبا.

وأوضحت أن الاستثمار الحكومي "سيعتمد على عدد البطاريات المصنعة وسيتراوح ما بين 8 مليارات و13,2 مليار دولار".

وبحسب أ ف ب نقلاً عن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، "سيوفّر المصنع ثلاثة آلاف وظيفة مباشرة وما يصل إلى 30 ألف وظيفة غير مباشرة".

وسيغطي هذا المصنع مساحة تزيد عن 378 ملعب كرة قدم، ومن المقرر افتتاحه عام 2027، وسينتج بطاريات لما يصل إلى "مليون سيارة كهربائية سنويًا" بحسب بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء الكندية.

يشار إلى أن شركة "فولكسفاغن" تستثمر 7 مليارات دولار في هذا المصنع ما يعد "أكبر استثمار في تاريخ كندا في قطاع السيارات الكهربائية"، وكانت فولكسفاغن أعلنت، منتصف آذار/مارس، اعتزامها بناء المصنع في سان توماس في أونتاريو، ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء العام المقبل.