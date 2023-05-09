تراجع أرباح أرامكو خلال الربع الأول بانخفاض 19% عن العام الماضي

رغم هذا التراجع تمثل أرباح أرامكو في الربع الأول أكثر من ثلاثة أرباع الأرباح التي حققتها الشركات الخمس الكبرى في قطاع النفط مجتمعة (بي بي وشل البريطانيتان وإكسون موبيل وشيفرون الأميركيتان وتوتال إنرجي الفرنسية) خلال نفس الفترة والبالغة 40,5 مليار

حققت شركة "أرامكو" السعودية، الثلاثاء، خلال الربع الأول من عام 2023 أرباحا صافية بقيمة 31,87 مليار دولار، مقارنة بـ39,5 مليار دولار في نفس الفترة من 2022 بتراجع قدره 19,25، على خلفية تراجع أسعار النفط.

وأعلنت الشركة السعودية العملاقة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية (تداول) أنّ صافي أرباحها بلغ 119,54 مليار ريال (31,87 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مقارنة بـ148,03 مليار ريال (39,5 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، حين تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع قياسي في أسعار الخام.

وأرجعت "هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام".

ورغم هذا التراجع تمثل أرباح أرامكو في الربع الأول أكثر من ثلاثة أرباع الأرباح التي حققتها الشركات الخمس الكبرى في قطاع النفط مجتمعة (بي بي وشل البريطانيتان وإكسون موبيل وشيفرون الأميركيتان وتوتال إنرجي الفرنسية) خلال نفس الفترة والبالغة 40,5 مليار دولار.

من جهته، قال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر بحسب بيان الشركة: "نمضي قدما في توسيع قدراتنا، وتظل توقعاتنا على المدى الطويل بدون تغيير. ونعتقد أن النفط الخام والغاز سيظلان مكونين أساسين في مزيج الطاقة العالمي خلال المستقبل المنظور".

وتابع "تعكس النتائج الموثوقية العالية المستمرة لأرامكو السعودية، والتركيز على التكلفة والقدرة على الاستجابة لظروف السوق".

وتعد أرامكو درة تاج اقتصاد المملكة العربية السعودية، والمصدر الرئيسي لتمويل "رؤية 2030" خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وسمحت أول أرباح قياسية مسجلة والبالغة 161,07 مليار دولار العام الماضي للمملكة الخليجية بتحقيق أول فائض في موازنتها السنوية في حوالي عقد.