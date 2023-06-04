الفرق بين بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم: الفوائد المالية والعيوب

عند استخدام بطاقة الائتمان للشراء يتم تسجيل المبلغ المشترى من الرصيد المتاح على البطاقة، ويتم دفع هذا المبلغ في وقت لاحق مع دفع رسوم الفائدة المترتبة على هذا الرصيد

إذا كنت تبحث عن المعلومات المفصّلة حول بطاقات الدفع الإلكترونية وأنواعها، فقد وصلت إلى المكان المناسب.

يعتبر استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية واحدةٍ من أكثر الطرق شيوعا لإجراء المعاملات المالية في العالم. بمجرد الحصول على بطاقة بنكية أو بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم يمكنك القيام بمعاملات مالية في أي وقت ومن أي مكان بسهولة وأمان تام.

ولكن هل تعلم أن هناك أنواعا مختلفة من بطاقات الدفع الإلكترونية، وكل نوع لهُ مميزاتهُ وعيوبهُ؟ هنا سنتحدث بشكل مفصّل عن أنواع بطاقات الدفع الإلكترونية المختلفة والفرق بينها والمزايا والعيوب التي يمكن أن توفرها لك.

ستتعلّم كل ما تحتاج إلى معرفتهُ حول بطاقات الدفع الإلكترونية بما في ذلك ما هي بطاقات الائتمان والخصم وما هي الفوائد والعيوب التي يمكن أن توفرها لك. دعنا نبدأ في استكشاف هذا الموضوع الشيق والمثير للاهتمام!

ما معنى بطاقة الائتمان؟

بطاقة الائتمان هي وسيلة دفع تمكن المستخدمين من شراء السلع والخدمات عن طريق استخدام الرصيد المتاح على البطاقة، يمكن للمستخدمين استخدام بطاقات الائتمان لشراء السلع والخدمات في المتاجر والمواقع التجارية عبر الإنترنت والفنادق والشركات والمطاعم والعديد من الأماكن الأخرى التي تقبل الدفع بواسطة بطاقات الائتمان.

عند استخدام بطاقة الائتمان للشراء يتم تسجيل المبلغ المشترى من الرصيد المتاح على البطاقة، ويتم دفع هذا المبلغ في وقت لاحق مع دفع رسوم الفائدة المترتبة على هذا الرصيد. يتم تحديد الحد الأقصى للإنفاق على البطاقة عادةً بناءً على تاريخ الائتمان وتاريخ استخدام البطاقة وتاريخ استحقاق الفواتير.

توفّر بطاقات الائتمان ميّزات مثل الحماية من الاحتيال والحصول على مكافآت وعروض خاصة والدفع عبر الإنترنت وغيرها من المزايا التي تجعلها خيارا شائعا للدفع في العديد من الأماكن والتعاملات التجارية، مع ذلك يجب استخدام بطاقات الائتمان بحكمة ومسؤولية لتجنب التراكم الزائد للديون والفوائد العالية.

ما الهدف من بطاقة الائتمان؟

يتم تصميم بطاقات الائتمان لتلبية حاجيات المستخدمين الشخصية والتجارية المختلفة ولديها عدة أهداف رئيسية منها:

توفير وسيلة دفع آمنة وسهلة

تعتبر بطاقات الائتمان وسيلة دفع آمنة وسهلة للسلع والخدمات في مختلف الأماكن التي تقبل الدفع بهذهِ البطاقات، وتوفّر راحة البال للمستخدمين الذين يحملون أموالا نقدية أقل.

التحكم في المصروفات وتعزيز القدرة الشرائية

تساعد بِطاقات الائتمان المستخدمين على الحفاظ على رصيدهم النقدي وتحكمهم في المصروفات وذلك عن طريق تحديد الحد الأقصى للإنفاق على البطاقة، إضافة إلى ذلك يمكن لحاملي البطاقات الائتمانية الاستفادة من مزايا مثل برامج المكافآت والعروض الخاصّة التي تزيد من قدرتهم الشرائية.

تحسين الائتمان والتاريخ الائتماني

يمكن لبطاقات الائتمان أن تساعد على تحسين الائتمان وتاريخ الائتماني للمستخدمين، ويتم ذلك عن طريق استخدام البطاقات بطريقة مسؤولة وتسديد المبالغ المستحقة في الوقت المحدد، مما يساعد على بناء سجل ائتماني جيد.

التوسع في نطاق العمل والمشاريع

تمكّن بطاقات الائتمان المستخدمين التجاريين من التوسع في نطاق أعمالهم ومشاريعهم وذلك عن طريق الحصول على السيولة المالية اللازمة لتمويل أعمالهم وشراء المعدات والمواد اللازمة.

توفير الحماية والأمان

تقدّم بطاقات الائتمان نظام الأمان والحماية المختلف. مثل، نظام رقم التحقق الديناميكي (CVV) ونظام المصادقة الثنائية العامل (2FA) وغيرها، الذي يحمي البطاقة ويمنع الاحتيال والاستخدام غير المصرح بها.

تسهيل الحجوزات والمشتريات عبر الإنترنت

تسمح لك بطاقات الائتمان إجراء الحجوزات والمشتريات عبر الإنترنت بسهولة، حيث يمكن استخدامها لدفع المدفوعات عبر مواقع الإنترنت والتطبيقات المختلفة.

بشكلٍ عام يهدف استخدام بطاقات الائتمان إلى تسهيل الحياة المالية للمستخدمين والتجّار وتوفير الحماية والأمان والراحة النفسية، كما يمكن استخدامها لبناء سجل ائتماني جيد وتحسين القدرة الشرائية.

معنى بطاقة الخصم

بطاقة الخصم هي بطاقة مصرفية تسمح لحاملها بالسحب المباشر للأموال من حسابهُ المصرفي دون الحاجة إلى إجراء عملية شراء أو تسديد ديون وذلك باستخدام رمز البطاقة السري (PIN) في محلات البيع والصرافات الآلية، عند استخدام بطاقة الخصم يتم خصم المبلغ المستحق مباشرةً من حساب العميل.

تختلف بطاقات الخصم عن بطاقات الائتمان حيث تمكن حاملي البطاقات من استخدام أموالهم فقط دون الحاجة إلى اقتراض المال من البنك، مما يجعلها وسيلة دفع آمنة ومناسبة لأولئك الذين يرغبون في الحفاظ على رصيدهم المالي والتحكّم في إنفاقهم وعدم الوقوع في فخ الديون.

ما هي أنواع البطاقات البنكية؟

هناك العديد من أنواع البطاقات البنكية المتاحة وهي تختلف في الخصائص والمزايا التي توفرها لحامليها، ومن بين هذهِ الأنواع:

بطاقات الائتمان Credit Cards: تسمح بإجراء عمليات الشراء والتسوق والحجوزات عبر الإنترنت وسداد الديون على أقساط شهرية وتختلف بطاقات الائتمان في الحد الأقصى للسقف الائتماني والفوائد والعروض والمزايا. بطاقات الخصم Debit Cards: تستخدم لسحب الأموال مباشرةً من حساب العميل ولشراء في المحلات التجارية وتختلف بطاقات الخصم في الرسوم والحدود اليومية للسحب والشراء. بطاقات الدفع الآجل Charge Cards: تشبهُ بطاقات الائتمان ولكنها لا تسمح بالدفع على أقساط شهرية وتتطلب سداد المبلغ المستحق بالكامل في كل شهر. بطاقات الصراف الآلي ATM Cards: تسمح بالسحب النقدي من الصراف الآلي ولا تستخدم للشراء أو الدفع. بطاقات السحب الآلي المشتركة ATM/Debit Cards: تجمع بين ميّزات بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الخصم، حيث يمكن استخدامها للسحب النقدي ولشراء في المحلات التجارية. بطاقات السفر Travel Cards: تستخدم خلال السفر لتحويل الأموال إلى العملة المحلية والشراء في المحلات التجارية الخارجية وتختلف في العملات المتاحة والرسوم والعمولات المفروضة.

مع العلم توجد أنواع أخرى من البطاقات البنكية المتاحة مثل بطاقات الشركات وبطاقات الهدايا وغيرها.

الفرق بين بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم: الفوائد المالية

على الرغم من أن بطاقات الائتمان والخصم تختلف في العديد من النواحي، إلا أنّ كل منهما يوفر فوائد مالية مختلفة للمستخدمين.

الفوائد المالية لبطاقات الائتمان

توفّر إمكانية الحصول على رصيد مؤجل للشراء، مما يعني أن المستخدم يمكنهُ استخدام المال الذي لا يمتلكهُ حاليا ودفعهُ في وقت لاحق، كما أن بطاقات الائتمان توفر فوائد السفر والتسوق عبر الإنترنت والتحوط ضد الاحتيال وتقدم بعضها برامج الولاء والعروض الترويجية الحصرية التي يمكن للمستخدمين الاستفادة منها.

الفوائد المالية لبطاقات الخصم

المال الذي لديهم فقط جاهز للاستخدام بالتالي فإنّ المستخدمين لا يتحملون فوائد الرصيد المؤجل. يعتبر الخصم على الرصيد المتاح أيضا فوائد أخرى حيث يمكن استخدامهُ لإدارة المصروفات الشخصية وتجنب التراكم الديني.

يتوقف اختيار البطاقة المناسبة على احتياجات المستخدم الشخصية والأولويات المالية، وعلى الرغم من أن بطاقات الائتمان والخصم لها ميّزات وعيوب مختلفة فإنّهُ يمكن لكل منهما توفير فوائد مالية مختلفة للمستخدمين.

هل هُناك فرق بين بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم

هناك فرق بين بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم على الرغم من أنّهما تُستخدمان لنفس الغرض الرئيسي وهو إتاحة الدفع الإلكتروني.

أحد الفروق الرئيسة بينهما هو أن بطاقة الائتمان تسمح لحاملها بالاقتراض لشراء السلع أو الخدمات ودفع الديون في وقت لاحق، في حين أن بطاقة الخصم تسمح لحاملها بالدفع فقط بما يتوفر في حسابه البنكي.

كم تتيح بطاقة الائتمان لحاملها فرصة التقسيط على المشتريات التي يتم شراؤها مقابل دفع فائدة على المبلغ المؤجل الدفع، بينما لا يتم تقديم هذهِ الخدمة عادةً مع بطاقة الخصم.

من الجانب الآخر، يمكن أن تتسبب بطاقة الائتمان في الوقوع في ديون وفوائد مرتفعة إذا لم يتم إدارة استخدامها بشكل صحيح، بينما يمكن أن تسبب بطاقة الخصم عدم القدرة على الشراء إذا كان رصيد الحساب غير كافٍ لتغطية المبلغ المطلوب.

من الجدير بالذكر أنّهُ يجب اختيار النوع المناسب من البطاقات البنكية وفقًا للحالة المالية الفردية والاحتياجات الشخصية لكل فرد.