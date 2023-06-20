عملة "باينانس" المستقرّة تفقد أكثر من مليار دولار من قيمتها السوقيّة

حسب موقع "كوين ماركت كاب" المختصّ في العملات الرقميّة المشفّرة، فقد تراجعت القيمة السوقيّة للعملة إلى 4.29 مليار دولار، نزولًا من 5.5 مليار دولار للشهر الماضي.

خسرت عملة بينانس المستقرة - BUSD ما يقارب المليار دولار من قيمتها السوقية الإجمالية، مما جعل ترتيبها يتراجع إلى المركز الرابع في ترتيب العملات الرقمية المستقرة بعدما كانت في المركز الثالث.

تزامن ذلك مع ارتفاع سعر البيتكوين إلى حوالي 26.8 ألف دولار، ولكن كريج إرلام، الكبير في تحليل السوق في أوغندا، يشعر بالشك حيال ارتفاع سعر البيتكوين بشكل كبير في الأشهر القادمة؛ بسبب عدم تأكيد الأخبار الصناعية والاقتصادية.

وحسب موقع "كوين ماركت كاب" المختصّ في العملات الرقميّة المشفّرة، فقد تراجعت القيمة السوقيّة للعملة إلى 4.29 مليار دولار، نزولًا من 5.5 مليار دولار للشهر الماضي.

وتسبّب ذلك في تراجع ترتيب العملة إلى المركز الرابع في ترتيب العملات المستقرّة، بعد عملة "داي" اللامركزيّة، والتي شهدت ارتفاعات في قيمتها السوقيّة.

وبناء على هذا، فقد أصبحت عملتا USDT من "تيثر" وUSDC من "سيركل" أعلى عملتين مستقرتين في السوق، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ قرابة 83 مليار دولار و28 مليار دولار على التوالي.

ويأتي التراجع المستمر للقيمة السوقية لعملة BUSD المستقرة في أعقاب الأمر الصادر عن دائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك (DFS) الأمريكية لشركة "باكسوس - Paxos" - وهي شركة الكريبتو المصدرة لعملة BUSD المستقرة - بالتوقف عن إصدار المزيد من هذه العملة.

وقالت دائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك- في توضيح وجهته للمستهلكين- بأنها أصدرت الأمر بوقف إصدار العملة "بسبب وجود عدة قضايا عالقة، ذات صلة بعلاقة شركة "باكسوس" بمنصة بينانس".

وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد أصدرت إشعارا تحذيريا موجها لشركة باكسوس باحتمال تعرضها للتحقيق بسبب وجود مؤشرات لانتهاكها القوانين، وبأنها تخطط لمقاضاة الشركة بشأن إصدار العملة المستقرة BUSD، زاعمة بأن هذه العملة الرقمية تعد ورقة مالية غير مسجلة.