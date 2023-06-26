"لوسيد" تبرم اتّفاقًا بـ232 مليون دولار لإنتاج سيّارات كهربائيّة

ما أن وردت أنباء الشراكة التي تتطلّب موافقة المساهمين، ارتفعت قيمة أسهم "أستون" عشرة بالمئة إلى 360 بنسا للسهم في بورصة لندن.

نشرت شركة "أستون مارتن" اليوم الإثنين، بيانًا، قالت فيه إنّها أبرمت اتّفاقًا مع مجموعة "لوسيد" المتخصّصة بالسيّارات الكهربائيّة، وذلك من أجل إنتاج سيّارات مراعية للبيئة.

وما أن وردت أنباء الشراكة التي تتطلّب موافقة المساهمين، ارتفعت قيمة أسهم "أستون" عشرة بالمئة إلى 360 بنسا للسهم في بورصة لندن.

وجاء في بيان لـ"أستون مارتن" أن مجموعة لوسيد ومقرّها في كاليفورنيا ستزوّدها بالتكنولوجيا بما في ذلك أنظمة البطاريات، بما قيمته نحو 232 مليون دولار (213 مليون يورو) من المبالغ النقدية والأسهم.

تمنح الصفقة مجموعة "لوسيد" حصة أقلية قدرها نحو 3,7 بالمئة.

وأصبحت السعودية ثاني أكبر مساهم في أستون العام الماضي بعد ضخ "صندوق الاستثمارات العامة" وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة العربية السعودية، رساميل فيها.

والصندوق السعودي هو أيضا أكبر مستثمر في مجموعة لوسيد.

وأشار البيان إلى أن أستون تعتزم أن تتيح لعملائها خيار الطراز الكهربائي على كل سياراتها اعتبارا من العام 2026.

وكانت أستون مارتن، العلامة التجارية المحببة للشخصية السينمائية للعميل البريطاني جيمس بوند، قد تكبّدت خسائر كبرى في العام 2019 بسبب ضعف الطلب العالمي على خلفية تباطؤ الاقتصاد الصيني وبريكست.

وتعاظمت الخسائر إبان جائحة كوفيد.

وأنقذ الملياردير الكندي لورانس سترول، أكبر مستثمر في الشركة، الصانع البريطاني من الإفلاس في العام 2020.

الشهر الماضي أصبح الصانع الصيني "جيلي" ثالث أكبر مساهم في "أستون مارتن" بعد ضخّه رساميل إضافية.