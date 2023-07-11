"الميم كوينز": التحذير من الخسارات بسبب "عمليّات التصريف"

تتوالى التحذيرات من الدخول بالاستثمار في "عملات الميمز"، والتي تحوي عشرات آلاف العملات، أشهرها "دوج كوين" و"شيبا إينو" و"فلوكي"، ومجددًا عملة "بيب"

قال مراقبون في أسواق للعملات الرقميّة اليوم الثلاثاء، إنّ أحد حيتان عملة "PEPE"، بدأ ببيع كميّات مهولة في الأسواق. واستطاع هذا المستثمر حتّى الآن، استخراج ١٨٠ مليار وحدة من العملة، مقابل 279 ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى عمليّة بيع أخرى، بما مجموعه 3.83 تريليون وحدة من العملة، مقابل 4.5 مليون دولار.

وقال مراقبون، إنّه وبناء على السعر الحاليّ للعملة، فإنّ المستثمر ما زال يمتلك نحو 2.07 تريليون وحدة من العملة، وتقدّر قيمتها بنحو 3.24 مليون دولار.

وتوقّع خبراء خلال الأسابيع الماضية، انخفاض قيمة العملة بشكل كبير، تزامنًا مع عمليّات بيع بكميّات هائلة يقوم بها "حيتان مجهولون"، مما يخفّض سعر العملة، وهو ما يتيح لهم لاحقًا الدخول بها مجدّدًا بأسعار منخفضة بعد "إسقاط السوق" من خلال عمليّات التصريف.

وتتوالى التحذيرات من الدخول بالاستثمار في "عملات الميمز"، والتي تحوي عشرات آلاف العملات، أشهرها "دوج كوين" و"شيبا إينو" و"فلوكي".

ويتوقّع أن تؤدّي مثل هذه الأخبار إلى التسبّب بالذعر لدى المستثمرين بالعملة، مما يعجّل من عمليّات البيع الجماعيّة، في حال استمرّت عمليّات التلاعب بهذه العملات.

وتتمتّع عملة "PEPE" بسيولة قويّة للغاية. حيث انفجرت بمضاعفة سعرها عشرات المرّات خلال الأشهر الماضية، كما دخلت قائمة أفضل 100 عملة مشفّرة في القيمة السوقيّة، وتقف حاليًّا في المركز 85.

وأشارت البيانات إلى أنّ هناك مستثمرين كسبوا ملايين الدولارات، من خلال الاستثمار بهذه العملة، واستغلال انخفاض سعرها مع إطلاقها.