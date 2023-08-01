منطقة اليورو: معدل البطالة يبقى مستقرا عند أدنى مستوياته

بلغت نسبة البطالة في مجمل الاتحاد الأوروبي 5,9% في حزيران/يونيو، لتبقى عند المستوى ذاته للشهرين الماضيين.

سجّل معدّل البطالة في منطقة اليورو نسبة 6,4% من القوى العاملة في حزيران/يونيو، ليبقى مستقرا عند أدنى مستوياته التاريخية للشهر الثالث تواليا، بحسب بيانات نشرها معهد "يوروستات" الثلاثاء.

ومؤشر البطالة في أدنى مستوياته منذ أن بدأ مكتب الإحصاءات الأوروبي تسجيل هذه الأرقام في نيسان/أبريل 1998 في الدول التي اعتمدت العملة الواحدة.

وكان "يوروستات" قد أعلن بداية أن معدل البطالة في نيسان/أبريل وأيار/مايو بلغ 6,5%، قبل أن يراجع أرقامه ويعتمد نسبة 6,4%.

والمعدّل في تراجع بمقدار 0,3 نقطة بالمقارنة مع حزيران/يونيو 2022.

وبلغت نسبة البطالة في مجمل الاتحاد الأوروبي 5,9% في حزيران/يونيو، لتبقى عند المستوى ذاته للشهرين الماضيين.

وسجلت نسبة البطالة تراجعا كبيرا في أوروبا منذ منتصف 2021 بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي بعد فترة تفشي وباء كورونا وما واكبها من انكماش تاريخي.

وبالرغم من تسجيل انكماش طفيف مجددا في منطقة اليورو في نهاية 2022 ومطلع 2023 نتيجة عواقب الحرب في أوكرانيا والتضخم الحاد، شهدت البطالة انكفاء طفيفا قبل أن تصل اعتبارا من نيسان/أبريل إلى مستويات متدنية لم تعهدها منذ ربع قرن على الأقل.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 حوالي 12,8 مليون رجل وامرأة في حزيران/يونيو، بينهم 10,81 مليونا في الدول العشرين التي تعتمد اليورو.

وبلغ معدل البطالة 7,1% في فرنسا، وهو مستواه في أيار/مايو، و3% في ألمانيا، و7,4% في إيطاليا.

وسجلت أدنى معدلات بطالة في تشيكيا (2,7%) وبولندا (2,7%) ومالطا (2,6%). أما المعدلات الأعلى، ففي إسبانيا (11,7% مقارنة بـ12,1% في نيسان/أبريل و11,9% في أيار/مايو) واليونان (11,1%).

ولا تزال الفئة العمرية دون 25 عاما الأكثر تأثرا، مع معدل بطالة يبلغ 14,1% في الاتحاد الأوروبي و13,8% لمنطقة اليورو في حزيران/يونيو.

وتستند بيانات "يوروستات" إلى تعريف مكتب العمل الدولي للبطالة. ويعتبر عاطلا عن العمل كل شخص بدون وظيفة بحث بشكل نشط عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة وجاهز لبدء العمل خلال الأسبوعين التاليين.