نتائج "مخيّبة" لمبيعات آيفون... وتراجع إيرادات "آبل"

قال رئيس المجموعة تيم كوك، في البيان، إنّ "آبل" بات لديها أكثر من مليار اشتراك في خدماتها المختلفة، بزيادة 150 مليون مشترك خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

سجّلت شركة آبل انخفاضًا جديدًا في الإيرادات (بنسبة 1,4%)، للمرّة الثالثة على التوالي، خلال الربع الثالث من سنتها الماليّة المتعثّرة الّتي طبعت خصوصًا بتباطؤ في مبيعات هواتف "آي فون"، على ما أعلنت المجموعة الأميركيّة الخميس.

وقالت آبل في بيان إنّ صافي الدخل والإيرادات الفصليّة بلغ 19,9 مليار دولار (بارتفاع بنسبة 2,3%) و 81,8 مليار دولار على التوالي، في أداء فاق توقّعات المحلّلين.

وبعدما شكّلت رافعة رئيسيّة للمجموعة منذ أكثر من عقد، سجّلت هواتف "آي فون" تراجعًا خلال الربع الأخير، مع انخفاض المبيعات بنسبة 2,4 %، وهو تراجع تخطّى توقّعات السوق.

ويعوّض هذا التباطؤ جزئيًّا من خلال نشاط الخدمات، الّذي يتضمّن متجر التطبيقات "آب ستور" App Store وخدمة البثّ التدفّقيّ "آبل ميوزيك" وخدمات تخزين البيانات عن بعد (الحوسبة السحابيّة).

وبات هذا الفرع في المجموعة الأميركيّة الّتي تتّخذ مقرًّا في كوبرتينو (كاليفورنيا)، يشكّل أكثر من ربع (26 %) حجم إيرادات الشركة، بعدما كان في الأصل يركّز بالكامل على أجهزة الكمبيوتر والاكسسوارات المتّصلة.

وقال رئيس المجموعة تيم كوك، في البيان، إنّ "آبل" بات لديها أكثر من مليار اشتراك في خدماتها المختلفة، بزيادة 150 مليون مشترك خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وعلّق المحلّل في شركة "إنسايدر إنتليجنس" جيريمي غولدمان على النتائج، معتبرًا أنّها "توضّح التحوّل الاستراتيجيّ نحو الخدمات الّتي أصبحت عنصرًا أساسيًّا"، مشدّدًا على أنّ هذا النشاط كان "أكثر ربحيّة بشكل ملحوظ من المنتجات المادّيّة الّتي بنت (المجموعة) عليها سمعتها".

وسجّل تقدّم في فئة أخرى هي الاكسسوارات المتّصلة بالإنترنت، إذ بلغ نموّها 2,4% خلال عام واحد.

من ناحية أخرى، تراجعت مبيعات أجهزة "ماك" بنسبة 7%، وأيضًا الأجهزة اللوحيّة "آي باد" (-20%).

من الناحية الجغرافيّة، شهدت شركة آبل تسارعًا في مبيعاتها في الصين بنسبة 7,9% على أساس سنويّ، بعد انكماش في الربع السابق.

لكنّ المبيعات تراجعت في بقيّة آسيا والولايات المتّحدة، بينما سجّل أداء جيّد في أوروبا.