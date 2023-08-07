الدولار "يكافح" للحفاظ على قيمته مع اقتراب نشر بيانات التضخم

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات عقب صدور بيانات الوظائف، لكن الخسائر جاءت محدودة بالنظر إلى أن التقرير أوضح أن سوق العمل لا تزال قوية.

يكافح الدولار للحفاظ على قيمته، اليوم الإثنين، بعدما قدم تقرير الوظائف في الولايات المتحدة القليل من المؤشرات حول وضع الاقتصاد وفي ظل تحول تركيز السوق إلى بيانات التضخم المزمع صدورها من أكبر اقتصادين في العالم هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة الماضي أن عدد الوظائف الجديدة المضافة للاقتصاد الأميركي، جاء أقل مما كان متوقعا في تموز/ يوليو الماضي، لكن الاقتصاد سجل مكاسب قوية على صعيد الأجور وشهد تراجعا في معدل البطالة.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات عقب صدور بيانات الوظائف، لكن الخسائر جاءت محدودة بالنظر إلى أن التقرير أوضح أن سوق العمل لا تزال قوية، مما يعني أن مجلس الاحتياطي الاتحادي، قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبلغ أحدث ارتفاع لمؤشر الدولار أثناء الجلسة 0.08% عند 102.14 نقطة، ليبتعد عن أدنى مستوى كان قد بلغه يوم الجمعة عند 101.73 نقطة. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.11% إلى 1.2737 دولار فيما هبط اليورو 0.14% إلى 1.0994 دولار.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأميركية يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي 4.7% على أساس سنوي في تموز/ يوليو.

ومن المقرر أيضا صدور تقرير التضخم الصيني لشهر تموز/ يوليو، يوم الأربعاء، ويتوقع المتداولون مزيدا من المؤشرات على تباطؤ التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.