الدوليّة للطاقة تتوقّع ارتفاع الطلب على النفط إلى مستوى قياسيّ في 2023

ذكر التقرير أن "الطلب العالمي على النفط، يبلغ مستويات قياسية مدفوعا بالرحلات الجوية الصيفية، والاستخدام المتزايد للنفط في إنتاج الكهرباء، والزيادة الحادة في نشاط قطاع البتروكيماويات الصيني".

رفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمي على النفط عام 2023 إلى "أعلى مستوى سجّله على الإطلاق"، ليصل إلى 102,2 مليون برميل في اليوم، وفق ما جاء في تقريرها الشهري، الصادر اليوم الجمعة.

وأشارت الوكالة إلى أن الطلب العالمي على النفط، بلغ منذ الآن "مستوى قياسيا قدره 103 مليون برميل في اليوم في حزيران/ يونيو، وقد يسجل في آب/ أغسطس رقما قياسيا جديدا".

وذكر التقرير أن "الطلب العالمي على النفط، يبلغ مستويات قياسية مدفوعا بالرحلات الجوية الصيفية، والاستخدام المتزايد للنفط في إنتاج الكهرباء، والزيادة الحادة في نشاط قطاع البتروكيماويات الصيني".

وعلى صعيد العام بمجمله، أوضحت الوكالة أنه "من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط بـ2,2 مليون برميل في اليوم"، بالمقارنة مع العام 2022 ،"ليصل إلى 102,2 مليون برميل في اليوم في 2023، على أن تمثل الصين أكثر من 70% من الزيادة".

وسيكون هذا "أعلى مستوى سنوي سجله على الإطلاق"، علما بأن الوكالة كانت تتوقع بالأساس في شباط/ فبراير، بلوغ الطلب خلال السنة الجارية، حجما قياسيا قدره 101,9 مليون برميل في اليوم، بالمقارنة مع 99,9 مليون برميل في اليوم في 2022 و97,6 مليون برميل في اليوم في 2021.

ويسجل تزايد الطلب في أسواق يسودها التوتر مع "تراجع العرض العالمي على النفط بمقدار 210 آلاف برميل في اليوم ليصل إلى 100,9 مليون برميل في اليوم في تموز/ يوليو.

وأدى خفض كبير في إنتاج السعودية في تموز/ يوليو إلى تراجع إنتاج تحالف أوبك بلاس بمقدار 1,2 مليون برميل في اليوم إلى 50,7 مليون برميل في اليوم، قابله زيادة الإنتاج خارج دول أوبك بلاس بمقدار 310 آلاف برميل في اليوم إلى 50,2 مليون برميل في اليوم"، وفق تقرير الوكالة.

وفيما تزداد الدعوات في العالم إلى خفض استهلاك الطاقات الأحفورية المضرّة للمناخ سعيا لاحتواء الاحترار بحدود +1,5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، توقعت وكالة الطاقة تباطؤ الطلب على النفط في 2024.