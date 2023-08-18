الرئيس الصينيّ يعتزم حضور قمّة بريكس في جنوب أفريقيا

كانت وزيرة خارجيّة جنوب أفريقيا ناليدي باندور قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أنّ رؤساء البرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى وزير الخارجيّة الروسيّ سيلتقون بين 22 و24 آب/أغسطس تحت عنوان "بريكس وأفريقيا"

أعلنت وزارة الخارجيّة الصينيّة الجمعة أنّ الرئيس الصينيّ شي جينبينغ يعتزم القيام بزيارة دولة إلى جنوب أفريقيا وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة هوا تشونينغ في بيان نشر على الإنترنت "بناء على دعوة من رئيس جمهوريّة جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، سيحضر الرئيس شي جينبينغ قمّة بريكس ال15 الّتي تعقد في جوهانسبرغ"، مشيرة إلى أنّه "سيقوم بزيارة دولة إلى جنوب إفريقيا في الفترة من 21 إلى 24 آب/أغسطس".

وستكون هذه ثاني رحلة خارجيّة يقوم بها شي عام 2023، بعد قيامه بزيارة دولة إلى روسيا في آذار/مارس.

وكانت وزيرة خارجيّة جنوب أفريقيا ناليدي باندور قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أنّ رؤساء البرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى وزير الخارجيّة الروسيّ سيلتقون بين 22 و24 آب/أغسطس تحت عنوان "بريكس وأفريقيا"

وثارت تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين المطلوب من المحكمة الجنائيّة الدوليّة لدوره في حرب أوكرانيا سيحضر مؤتمر بريكس هذا العام في جنوب أفريقيا، وهي إحدى الدول الموقّعة على نظام المحكمة.

وكان الزعيم الصينيّ قد زار جنوب أفريقيا سابقًا عام 2018 في إطار سعيه إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسيّة والاقتصاديّة لبلاده مع القارّة السمراء.