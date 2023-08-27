لاستعادة الثقة: الصين تخفّض ضريبة التعاملات في البورصة إلى النصف

قالت وزارة المال والإدارة المكلّفة الضرائب في بيان مشترك "من أجل تنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين، سيتمّ تخفيض رسوم الطوابع على تعاملات الأوراق الماليّة إلى النصف اعتبارًا من 28 آب/أغسطس".

خفّضت الصين اليوم الأحد الضريبة على التعاملات في سوق البورصة إلى النصف، وذلك بهدف استعادة الثقة في خضمّ التباطؤ الاقتصاديّ، في ثاني أكبر بورصة في العالم. وكانت الضريبة حتّى الآن 0,1 بالمئة.

وكانت أسواق البورصة في الصين القارّيّة تترقّب هذا الإجراء، بعدما اهتزّت بسبب معاناة الاقتصاد الصينيّ على خلفيّة أزمة الديون في العقارات، وضعف الاستهلاك، وارتفاع معدّلات البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسيّة.

ويدخل التخفيض حيّز التنفيذ اعتبارًا من الاثنين، وهو الأوّل منذ العام 2008.

وقالت وزارة المال والإدارة المكلّفة الضرائب في بيان مشترك "من أجل تنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين، سيتمّ تخفيض رسوم الطوابع على تعاملات الأوراق الماليّة إلى النصف اعتبارًا من 28 آب/أغسطس".

وانخفض مؤشّر سي إس آي 300 للأسهم الرئيسيّة في بورصتي شنغهاي وشنتشن بنحو 4 بالمئة في 2023، بعد عامين متتاليين من التراجع، بحسب وكالة بلومبرغ.

ويعود هذا الانخفاض جزئيًّا إلى عدم حصول انتعاش اقتصاديّ كبير بعد جائحة كوفيد-19 في الصين، حيث ما زالت السلطات متردّدة في الشروع في خطّة انتعاش حقيقيّة.

ومع إعلان هذا الإجراء الأحد، تسعى الحكومة إلى إعادة المستثمرين الّذين فقدوا الثقة في الأصول الصينيّة.

ويتوقّع أن يؤدّي انخفاض هذه الضريبة إلى حدوث معاملات كبيرة اعتبارًا من الاثنين عند استئناف عروض الأسعار.