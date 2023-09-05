ثاني أكبر المدن البريطانيّة تقرّ بفشلها الاقتصاديّ

في حزيران/يونيو، كشف المجلس أنّه اضطرّ لدفع مبلغ يصل إلى 760 مليون جنيه استرلينيّ لتسوية شكاوى تاريخيّة بشأن المساواة في الأجور، وتعدّ برمنغهام حوالي 1,1 مليون نسمة.

حمّلت ثاني أكبر مدن المملكة المتّحدة، برمنغهام، الفشل الاقتصاديّ الذي تواجهه للحكومات المحافظة المتعاقة، وذلك بعد أن أقرّت المدينة بأنّها غير قادرة على تحقيق التوازن في نفقاتها.

وأعلن مجلس مدينة برمنغهام في وسط إنكلترا أنّه أصدر إشعارًا بموجب المادّة 114 في قانون تمويل الحكومة المحلّيّة للعام 1988 والّذي يمنع الإنفاق إلّا على الخدمات الأساسيّة.

وأفاد قادة المجلس الّذي يسيطر عليه حزب العمّال أنّ الخطوة "ضروريّة" لتعزيز وضع الإنفاق.

وقالوا إنّ "مشاكل عالقة منذ مدّة طويلة" تشمل إطلاق نظام حاسوبيّ جديد تفاقمت نتيجة خفض المخصّصات بمبلغ قدره مليار جنيه إسترلينيّ (1,25 مليار دولار) من قبل الحكومات المحافظة المتعاقبة منذ وصلت إلى السلطة عام 2010.

وأضافوا أنّ "التضخّم الجامح" إلى جانب زيادات في كلفة الرعاية الاجتماعيّة للبالغين وخفض إيرادات معدّلات الأعمال خلقت عوامل "عاصفة كاملة".

لكنّ أعضاء المجلس المحافظين ألقوا باللوم على سوء إدارة العمّال للأموال العامّة.

وفي حزيران/يونيو، كشف المجلس أنّه اضطرّ لدفع مبلغ يصل إلى 760 مليون جنيه استرلينيّ لتسوية شكاوى تاريخيّة بشأن المساواة في الأجور، وتعدّ برمنغهام حوالي 1,1 مليون نسمة.

وأصدر مجلس كرويدون في جنوب لندن إشعارًا بناء على المادّة 114 في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي بسبب نقص بمبلغ قدره 130 مليون جنيه إسترلينيّ في ميزانيّته.

كما أعلن مجلس ثوروك في إسكس شرقي لندن أنّه يواجه ضائقة ماليّة في كانون الأوّل/ديسمبر العام الماضي.

وأعلن تجمّع "سيغوما" SIGOMA المكوّن من 47 مجلس مدينة خاضعة لقانون تمويل الحكومة المحلّيّة الأسبوع الماضي أنّه يعتبر أنّ عشرة من أعضائه يقدّمون إقرارًا رسميًّا بأنّهم لم يعودوا قادرين على موازنة نفقاتهم.

وأكّد نحو 20 في المئة من مجالس المدن أنّهم قد يقومون بالأمر ذاته العام المقبل.

وأفاد "سيغوما" بأنّ التضخّم المرتفع مصحوبًا بتكاليف طاقة مرتفعة ومطالبات بزيادة الأجور هي عوامل فاقمت خفض التمويل الحكوميّ لخدمات أساسيّة.

ويتعيّن على أعضاء المجلس عقد اجتماع في غضون 21 يومًا من إصدار الإشعار بموجب المادّة 114 ووضع ميزانيّة تقوم بالإجراءات الضروريّة لخفض الإنفاق.

وأفاد رئيس "سيغوما" ستيفن هوتون بأنّ "على الحكومة أن تدرك الضغوط الكبيرة المرتبطة بالتضخّم الّتي تعين على السلطات المحلّيّة التعامل معها خلال الأشهر الـ12 الأخيرة".

وأضاف أنّ "نظام التمويل معطّل بالكامل. حقّقت المجالس معجزات خلال السنوات الـ13 الأخيرة، لكن لم يبق شيء".