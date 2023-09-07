هل تشهد أسواق العملات الرقميّة تغييرًا في قواعد اللعبة قريبًا؟

كانت شركة "بلاك روك" العملاقة، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، بقيمة تزيد عن 9 ترليون دولار، قد قدّمت طلبها للحصول على صندوق استثمار متداول للبتكوين في الشهر الماضي، ما وصفه محلّلون بأنّه خطوة كبيرة

قال محلّل صحيفة بلومبرج الاقتصاديّة، إريك بالتشوناس، إنّ الموافقة على صندوق البتكوين للتداول في البورصة، من شأنه أن يغيّر قواعد اللعبة، ويفتح احتياطيّات هائلة من رأس المال لسوق العملات المشفّرة.

وحسب تحليل بالتشوناس، فإنّ ما قيمته 30 ترليون دولار من الأصول التي يسيطر عليها المستشارون الماليّون الأميركيّون، يمكن أن تتحوّل إلى استثمارات في البتكوين، إذا ما تمّ المصادقة على صندوق الاستثمار من قبل هيئة الأوراق الماليّة والبورصة الأميركيّة.

وكانت شركة "بلاك روك" العملاقة، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، بقيمة تزيد عن 9 ترليون دولار، قد قدّمت طلبها للحصول على صندوق استثمار متداول للبتكوين في الشهر الماضي، ما وصفه محلّلون بأنّه خطوة كبيرة، من شأنها أن تحدث تغييرات كبيرة وجذريّة في أسواق العملات الرقميّة والمشفّرة.

ووفقًا لبالشوناس، فقد ارتفعت فرص الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفوريّة، من 1٪ إلى 50٪ بعد دخول شركة "بلاك روك"، وهو ما عزّز التفاؤل في سوق العملات المشفّرة.

وأثار طلب الشركة موجة من الطلبات المماثلة من شركات أخرى بارزة، مثل شركة "أرك إنفستنغ" و"فيديلتي"، وهو ما بدأ يمهّد الطريق بالفعل لبيئة تنافسيّة بين الشركات في مجال العملات الرقميّةز

وبحسب محلّلين، تمثّل الموافققة على إنشاء صندوق "بتكوين" متداول في البورصة، لحظة تحويليّة محتملة للسوق الأميركيّة، ومع وجود ما لا يقلّ عن 10 شركات في المنافسة ومبالغ فلكيّة على المحكّ، فمن المؤكّد أنّ السباق بين هذه الشركات الكبيرة بدأ يحتدم بالفعل.