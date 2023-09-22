انخفاض عقود تداول البتكوين الآجلة لأكثر من النصف

أحد التحديات المهمة التي واجهتها منصة باينانس هي مواجهتها القانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. وقد أدت هذه الضغوط القانونية إلى تكثيف التدقيق على منصة باينانس وأثارت تساؤلات حول قدرة منصة التداول على استعادة الثقة والحفاظ على مكانتها

انخفض حجم تداول العقود الآجلة (للبتكوين) بأكثر من النصف في سبتمبر. بقيادة انخفاض أحجام التداول في منصة باينانس.

وفقًا لتقرير بحثي صادر عن K33 بتاريخ 19 سبتمبر. انخفضت أحجام التداول الفوري للعقود الآجلة للبيتكوين بنسبة 57% منذ بداية سبتمبر. مع كون باينانس المحرك الرئيسي لانخفاض قدره 48%. وانخفضت أحجام التداول الفورية للبيتكوين أيضًا بنسبة 8٪ خلال الأيام السبعة الماضية بسبب انخفاض نشاط التداول في باينينس. في حين ظلت الأحجام المجمعة في منصات التداول الأخرى عند مستوى ثابت نسبيًا.

أشار كبير محللي K33 فيتل لوند ونائب الرئيس أندرس هيلسيث في التقرير إلى أنه على الرغم من انخفاض حجم العقود الآجلة. تشير المؤشرات إلى تزايد المشاعر الصعودية بين متداولي العقود الآجلة للبيتكوين في بورصة شيكاغو التجارية (CME). في أعقاب المعنويات الهبوطية التي تم الإبلاغ عنها في منتصف أغسطس. زادت الفائدة المفتوحة للبيتكوين من المشاركين النشطين في السوق على عقود بيتكوين الآجلة من بورصة شيكاغو التجارية بنسبة 19% خلال الأسبوع الماضي وحده. مع زيادة أقساط التأمين أيضًا.

من ناحية أخرى، انخفضت الفائدة المفتوحة على إيثريوم (ETH) من بورصة شيكاغو التجارية بنسبة 17٪ خلال الأسبوع الماضي وبقيت العلاوة عند خصم نسبي مقارنةً بعقود بيتكوين الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية. جادل لوند وهيلسيث أيضًا بأن اتجاه السوق الحالي تمليه في الغالب أحداث خاصة بالعملات المشفرة وليس اتجاهات الاقتصاد الكلي.

مخاوف بشأن امتثال باينانس يأتي هذا التطور في أعقاب مواجهة باينانس مؤخرًا لسلسلة من المشكلات التي وضعت منصة التداول تحت التدقيق الشديد. بدأت المشاكل مع التحديات التنظيمية في بلدان مختلفة. بما في ذلك المملكة المتحدة وبلجيكا والبرازيل، حيث أثيرت مخاوف بشأن امتثال باينانس للوائح الأوراق المالية وقدرتها على التنقل في المشهد المعقد لللوائح المالية الدولية.

أحد التحديات المهمة التي واجهتها منصة باينانس هي مواجهتها القانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. وقد أدت هذه الضغوط القانونية إلى تكثيف التدقيق على منصة باينانس وأثارت تساؤلات حول قدرة منصة التداول على استعادة الثقة والحفاظ على مكانتها في سوق العملات المشفرة التنافسي.

على الرغم من هذه التحديات. كانت هناك موجة من التبني المؤسسي للعملات المشفرة. مع قيام الشركات المالية الكبرى مثل ماستركارد (NYSE:MA) وجيه بي مورغان بتوسيع مشاركتها في هذا المجال. وقد أدى هذا التبني المؤسسي والثقة المتجددة في السوق إلى تحفيز انتعاش سوق العملات المشفرة.

بشكل عام، تجد منصة باينانس نفسها على مفترق طرق، حيث تبحر عبر المياه العاصفة. وقد شكلت التحديات التنظيمية التي تواجهها منصة التداول. وعمليات الخروج رفيعة المستوى، والمشهد المتغير للعملات المشفرة، عقبات كبيرة. ستكون الأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة لباينانس حيث تسعى جاهدة لمعالجة هذه المشاكل واستعادة الثقة والحفاظ على مكانتها في سوق العملات المشفرة العالمية.