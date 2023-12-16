الولايات المتحدة: معدلات المشردين بأعلى مستوياتها

تجاوز عددهم 650 ألف شخص في كانون الثاني/يناير الماضي، بحسب بيان وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأميركية

سجلت معدلات المشردين في الولايات المتحدة، ارتفاعًا بنحو 12 بالمئة لتبلغ أعلى مستوياتها في تاريخ البلاد.

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وأفاد بيان لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأميركية، السبت، بأن أعداد المشردين في البلاد وصلت إلى مستويات قياسية: أكثر من 650 ألف شخص بحلول كانون الثاني/يناير 2023.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الرقم الأعلى منذ عام 2007، الذي شهد بدء تسجيل البيانات الخاصة بهذا الشأن.

وبحسب البيان يستدل أن النسبة الأكبر منهم يشكلها "المشردون لأول مرة في حياتهم".

وأرجع بيان الوزارة أسباب هذا الارتفاع إلى غلاء أسعار إيجار المنازل، وتقلص التمويل خلال فترة وباء كورونا.

وتشكّل العائلات التي لها أولاد، ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي المشردين في الولايات المتحدة، بحسب بيان الوزارة.