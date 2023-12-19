"لوفتهانزا" تقدّم طلبيّة بـ80 طائرة في أكبر عمليّة تحديث لأسطولها

تهدف المجموعة إلى خفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف بحلول العام 2030 مقارنة بالعام 2019 وتحقيق تحييد أثر انبعاثات الكربون بحلول العام 2050...

أعلنت مجموعة الطيران الألمانيّة لوفتهانزا الثلاثاء تقديم طلبيّة لشراء 40 طائرة بوينغ من طراز 737-8 ماكس و40 طائرة إيرباص من طراز إيه 220-300 بقيمة حوالي 9 مليارات دولار.

وقال عضو مجلس الإدارة ديتليف كايزر في بيان أنّ الطلبيّة تشمل طائرات قصيرة ومتوسّطة المدى مع خيارات لشراء طائرات إضافيّة، ما يجعلها "أكبر عمليّة تحديث للأسطول في تاريخ" المجموعة.

وتضمّ خيارات الطلبيّات الإضافيّة 20 طائرة إيرباص إيه 220-300 و60 بوينغ 737-8 ماكس وكذلك 40 طائرة إضافيّة من طرازات إيه 320 الّتي تشغل المجموعة منها حاليًّا 450 طائرة.

وستكون طائرات إيه 220 مخصّصة للاستخدام من جانب شركة "لوفتهانزا سيتي إيرلاينز" الجديدة للمسافات القصيرة من فرانكفورت وميونيخ.

لكن لم يتّخذ قرار نهائيّ حول أيّ من شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا ستستخدم طائرات بوينغ 737-8 ماكس. وتضمّ المجموعة شركات لوفتهانزا ولوفتهانزا سيتي إيرلاينز والخطوط الجوّيّة السويسريّة.

ويتوقّع تسليم الطائرات بين عامي 2026 و2032.

وأوضح كايزر أنّ هذه الطائرات "أكثر هدوءًا وأكثر كفاءة" وتنتج "ما يصل إلى 30 % أقلّ من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالنماذج السابقة".

وتهدف المجموعة إلى خفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف بحلول العام 2030 مقارنة بالعام 2019 وتحقيق تحييد أثر انبعاثات الكربون بحلول العام 2050.