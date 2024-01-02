البتكوين تتجاوز الـ45 ألف دولار وعملات أخرى تلحق بها

انضمّت العملات المشفّرة الأخرى أيضًا إلى الارتفاع، مع ارتفاع كلّ من إيثريوم وسولانا بنسب راوحت بين 4 و6 بالمئة...

كسرت العملة الافتراضيّة المشفّرة الأشهر "بتكوين" مستوى 45 ألف دولار للوحدة في التعاملات المبكّرة، الثلاثاء، عند أعلى مستوى منذ 21 شهرًا.

يأتي ذلك مع استمرار ارتفاع شهيّة الإقبال على الاستثمارات عالية المخاطر، والتوقّعات بمزيد من تنظيم سوق العملات المشفّرة في العالم.

وانضمّت العملات المشفّرة الأخرى أيضًا إلى الارتفاع، مع ارتفاع كلّ من إيثريوم وسولانا بنسب راوحت بين 4 و6 بالمئة.

وتتلقّى سوق العملات المشفّرة دعمًا بشأن الموافقة المحتملة على صندوق تداول بتكوين (ETF) في الولايات المتّحدة، بالإضافة إلى "تنصيف" بتكوين القادم، وهي إحدى الأدوات الّتي تقلّل من معروض العملة المشفّرة عالميًّا.

وبحسب بيانات منصّة CoinDesk، وصل سعر أكبر عملة مشفّرة في العالم عند 45.5 ألف دولار في التعاملات المبكّرة اليوم، وهو أعلى مستوى منذ 5 أبريل/ نيسان 2022.

تأتي المكاسب المستمرّة في أسعار عملة بتكوين في أعقاب عام 2023، عندما ارتفع سعر العملة الرقميّة 152 بالمئة؛ في وقت يتوقّع العديد من المحلّلين استمرار الارتفاعات الجريئة.

وفي 2024، ستخضع عملة بتكوين أيضًا لـ"التنصيف"، وهو حدث تقنيّ يتمّ فيه تخفيض المكافآت المقدّمة للقائمين بتعدين العملة المشفّرة إلى النصف؛ وهذا يقلّل من المعروض من بتكوين في السوق.