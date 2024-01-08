توقيف رئيس فرع السيّارات الكهربائيّة في مجموعة "إيفرغراند" المثقلة بالديون

وردت الأنباء عن توقيف ليو عقب إعلان إيفرغراند في أيلول/سبتمبر أنّ رئيس مجلس إدارة المجموعة شو جيايين "يخضع لإجراءات جبريّة" فرضتها السلطات الصينيّة على خلفيّة "جرائم"...

أوقفت السلطات الصينيّة، اليوم الإثنين، رئيس الفرع المتخصّص بالسيّارات الكهربائيّة، في مجموعة التطوير العقاريّ الصينيّة "إيفرغراند"، والتي يتوقّع محلّلون تعرّضها لهزّات عنيفة بسبب الديون الكبرى.

وبلغت مستحقّات "إيفرغراند" الّتي كانت في الماضي أكبر شركة صينيّة للتطوير العقاريّ 300 مليار دولار، وباتت مشكلاتها رمزًا لأزمة العقارات في هذا البلد.

وقالت "إيفرغراند إن إي في" في بيان في بورصة هونغ كونغ إنّ مديرها التنفيذيّ "ليو يونغجو أوقف بموجب القانون للاشتباه بارتكابه جرائم".

ووردت الأنباء عن توقيف ليو عقب إعلان إيفرغراند في أيلول/سبتمبر أنّ رئيس مجلس إدارة المجموعة شو جيايين "يخضع لإجراءات جبريّة" فرضتها السلطات الصينيّة على خلفيّة "جرائم".

لدى تأسيسها عام 2019 قالت "إيفرغراند إن إي في" إنّها تسعى لأن تصبح المنتج الرئيسيّ للسيّارات الكهربائيّة خلال "ثلاث إلى خمس سنوات" فقط.

لكن مع تعرّض المجموعة الأمّ لأزمات ماليّة متزايدة، انعكس الوضع بشدّة على السيولة النقديّة لوحدة السيّارات الكهربائيّة وتوقّعات نموّها.

وأشارت "إيفرغراند إن إي في" في آذار/مارس 2023 إلى صعوبات في تأمين السيولة الّتي تسمح لها بالاستمرار.

والإثنين توقّف التداول بأسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ "بناء على طلب الشركة" على ما أعلنت في بيان.

لكنّها طلبت فيما بعد استئناف التداول الساعة 1,00 بعد الظهر (05,00 ت غ) على ما ذكر الإعلان اللاحق.