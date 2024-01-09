بنك "باركليز" البريطانيّ يتخلّى عن 6٪ من موظّفيه

وتتمثّل تخفيضات الوظائف في مزيج من عمليّات تسريح العمّال وعدم شغل مناصب شاغرة بعد تجميد التوظيف في منتصف العام الماضي، وفقًا لقناة سكاي نيوز...

ألغى بنك باركليز البريطانيّ خمسة آلاف وظيفة في أنحاء العالم العام الماضي، ما يمثّل نحو 6% من موظّفيه، في إطار برنامج لخفض التكاليف، كما أكّد اليوم الثلاثاء.

وقال متحدّث باسم باركليز لوكالة فرانس برس، مؤكّدًا معلومات صحافيّة نشرت مساء الاثنين: "قام بنك باركليز بتسريح حوالي 5000 موظّف في جميع أنحاء العالم في عام 2023 كجزء من برنامجه (...) المصمّم لتبسيط وتغيير شكل النشاط وتحسين الخدمة وتحقيق عائدات أعلى".

وتتمثّل تخفيضات الوظائف في مزيج من عمليّات تسريح العمّال وعدم شغل مناصب شاغرة بعد تجميد التوظيف في منتصف العام الماضي، وفقًا لقناة سكاي نيوز.

وبحسب المجموعة المصرفيّة الّتي وظّفت في المتوسّط نحو 84 ألف شخص في 41 دولة عام 2022، فهي تعمل أيضًا على "خلق القدرة على التوظيف (...) في الأنشطة الرئيسيّة".

وجاءت الأرقام الخاصّة بإلغاء الوظائف أعلى من المنتظر، فقد توقّعت الصحافة البريطانيّة في تشرين الثاني/نوفمبر إلغاء 2000 وظيفة في إطار حملة لتوفير مليار جنيه إسترليني.

وكان بنك باركليز قد أعلن في أيلول/ سبتمبر نيّته إلغاء نحو 450 وظيفة في جميع أنحاء المملكة المتّحدة، نظرًا لزيادة اعتماد عملائه على خدماته غير المادّيّة الّتي لا تحتاج إلى الموظّفين.

وقال البنك في تشرين الأول/أكتوبر إنّه سجّل انخفاضًا حادًّا في أرباحه في الربع الثالث، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض قيمة القروض وزيادة التكاليف الّتي لا تزال مرتفعة للغاية.

وشدّد البنك في بيان على أنّه "يجري تقييمًا للإجراءات المحتملة لخفض تكاليفه الهيكليّة والمساعدة في تحسين العائدات المستقبليّة، ممّا قد يؤدّي إلى أعباء إضافيّة كبيرة في الربع الرابع من العام".

وانخفضت أسهم باركليز في بورصة لندن بنسبة 0,26% إلى 154,42 بنسًا يوم الثلاثاء قبيل الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.