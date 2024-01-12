للمرّة الأولى منذ سبع سنوات: تراجع الصادرات الصينيّة في 2023

جاءت هذه البيانات، في وقت يتفاقم فيه التوتّر مع الولايات المتّحدة، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجهها بكين في إطلاق عجلة النموّ داخليًّا...

أظهرت بيانات حكوميّة صينيّة اليوم الجمعة، تراجعًا في الصادرات الصينيّة، وذلك للمرّة الأولى منذ سبع سنوات.

وجاءت هذه البيانات، في وقت يتفاقم فيه التوتّر مع الولايات المتّحدة، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجهها بكين في إطلاق عجلة النموّ داخليًّا.

وسلّطت البيانات الضوء على التحوّل الجيوسياسيّ إذ تراجع حجم التجارة السنويّة مع الولايات المتّحدة للمرّة الأولى منذ أربع سنوات، بينما بلغت التجارة مع روسيا مستوى قياسيًّا رغم الضغوط الدوليّة الرامية لعزل موسكو ردًّا على حربها في أوكرانيا.

وحذّر مسؤولون في إدارة الجمارك من عقبات إضافيّة مقبلة خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وقال الوزير المساعد في الإدارة العامّة للجمارك وانغ لينغجون إنّ "تعقيدات البيئة الخارجيّة وضبابيّتها تزداد وعلينا تجاوز الصعوبات وبذل مزيد من الجهود لدعم نموّ التجارة الخارجيّة بشكل أكبر".

وارتفعت الصادرات في تشرين الثاني/نوفمبر للمرّة الأولى منذ نيسان/أبريل، بينما شهد كانون الأوّل/ديسمبر أيضًا ارتفاعًا من عام لآخر نسبته 2,3 في المئة. والبيانات مقارنة مع مستوى منخفض عام 2022 عندما كان تأثير سياسات صفر كوفيد واضحًا. وبالمجمل، انخفضت الصادرات بنسبة 4,6 في المئة عام 2023، في أوّل تراجع سنويّ منذ العام 2016.

كذلك، أظهر التقرير أنّ الواردات تراجعت بنسبة 5,5 في المئة العام الماضي. وأظهرت بيانات المكتب الوطنيّ للإحصاءات بأنّ التضخّم بلغ معدّلًا نسبته 0,2 في المئة على مدى العام بأكمله.

وشهدت الصين انكماشًا في تمّوز/يوليو كان الأوّل منذ العام 2021. وبعد انتعاش لم يدم في الشهر التالي، واصلت الأسعار تراجعها منذ أيلول/سبتمبر.

في الأثناء، بلغت التجارة بين الصين وروسيا عام 2023 أكثر من 240 مليار دولار، وفق ما أظهرت بيانات جمركيّة، متجاوزة الهدف البالغ 200 مليار دولار الّذي حدّده البلدان الجارّان في اجتماعات ثنائيّة العام الماضي.

ويعدّ الرقم قياسيًّا بالنسبة للبلدين اللّذين تقاربا سياسيًّا واقتصاديًّا منذ الغزو الروسيّ لأوكرانيا في 2022. وأثارت بكين انتقادات دول غربيّة بسبب موقفها من حرب أوكرانيا والّذي تصرّ الصين على أنّه محايد، علمًا بأنّها رفضت انتقاد الغزو.

وفي المقابل، بلغ حجم التجارة بين الولايات المتّحدة والصين 664 مليار دولار العام الماضي، في انخفاض نسبته 11,6، وهو أوّل تراجع منذ العام 2019.