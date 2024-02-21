بعد طلب إعلان الإفلاس: شركة "ذي بادي شوب" تغلق نصف متاجرها في بريطانيا

"بعد سنوات من عدم الربحيّة، وبعد تقييم شامل لأنشطة ذي بادي شوب في المملكة المتّحدة"، توصّل المسؤولون إلى أنّ "التكوين الحاليّ لمحفظة المتاجر لم يعد قابلًا للاستمرار".

بعد أن تقدّمت بطلب لإعلان الإفلاس، أعلنت شركة "ذي بادي" الكبيرة عن إغلاقها نصف متاجرها في بريطانيا، والبالغ عددها 198 متجرًا في البلاد. وأعلنت الشركة كذلك عن إلغائها 270 وظيفة في مقرّها الرئيسيّ.

وتوظّف الشركة قرابة 7000 شخص في العالم، بينهم 2200 داخل مقرّها الرئيسيّ، وفي متاجرها بالمملكة المتّحدة. ومع أنّ عدد الموظّفين الّذين سيصرفون من المتاجر لم يحدّد، يفترض أن تؤدّي عمليّات إغلاق المتاجر إلى صرف أعداد إضافيّة من الأشخاص.

وأعلنت "إف آر بي" الحارس القضائيّ لشركة "ذي بادي شوب" في بريطانيا أنّ "سبعة متاجر ستغلق اليوم، وسيليها عمليّات إغلاق متاجر أخرى".

وقالت "إف آر بي" في بيان "بمجرّد اكتمال إعادة الهيكلة، سيظلّ أكثر من نصف متاجر ذي بادي شوب في المملكة المتّحدة والبالغ عددها 198 متجرًا مفتوحة"، بينما "يتوقّع أن ينخفض عدد الموظّفين في المقرّ الرئيسيّ بنحو 40%".

وذكرت "إف آر بي" أنّ إعادة الهيكلة الّتي ترمي إلى "تأمين مستقبل" الشركة، تشمل "ذي بادي شوب" في المملكة المتّحدة فقط لا في بقيّة فروعها في العالم.

وأضافت "بعد سنوات من عدم الربحيّة، وبعد تقييم شامل لأنشطة ذي بادي شوب في المملكة المتّحدة"، توصّل المسؤولون إلى أنّ "التكوين الحاليّ لمحفظة المتاجر لم يعد قابلًا للاستمرار".

وأشارت إلى أنّ عمليّات الإغلاق ستكون مصحوبة "بتركيز متجدّد على منتجات الماركة وقنوات البيع عبر الإنترنت واستراتيجيّات البيع بالجملة، ممّا سيرجع مكانتها في المجال، ويعزّز عودتها إلى الاستقرار الماليّ".