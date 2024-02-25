منظّمة التجارة العالميّة تطلق صندوقًا لدعم رائدات الأعمال في البلدان النامية

سيساعد الصندوق الشركات الّتي تديرها نساء في البلدان النامية والبلدان الأكثر فقرًا على اعتماد التقنيّات الرقميّة ونشر أعمالهنّ على الإنترنت بشكل أوسع.

أطلقت المديرة العامّة لمنظّمة التجارة العالميّة، النيجيريّة نغوزي أوكونجو إيويالا الأحد، صندوقًا بقيمة 50 مليون دولار لمساعدة سيّدات الأعمال في الدول النامية على التصدير من خلال استغلال الفرص الّتي يوفّرها الاقتصاد الرقميّ.

وجاء هذا الإعلان عشيّة افتتاح المؤتمر الوزاريّ الـ13 لمنظّمة التجارة العالميّة المقرّر استمراره حتّى 29 شباط/فبراير في الإمارات.

وقالت أوكونجو ايويالًا "أرحّب بإطلاق هذه المبادرة المبتكرة، الّتي تجسّد التزامنا الجماعيّ بتمكين النساء". وأضافت "نحن بحاجة إلى حلول لمشاكل التمويل الّتي تواجهها النساء".

وسيساعد الصندوق الشركات الّتي تديرها نساء في البلدان النامية والبلدان الأكثر فقرًا على اعتماد التقنيّات الرقميّة ونشر أعمالهنّ على الإنترنت بشكل أوسع.

وفقًا لمنظّمة التجارة العالميّة، تعدّ التجارة الرقميّة، وبشكل أكثر تحديدًا تجارة الخدمات الرقميّة، القطاع الأسرع نموًّا في التجارة الدوليّة، إذ إنّها تنمو بنسبة 8 في المئة في المتوسّط منذ العام 2005.

من جهتها، قالت أوكونجو إيويلا "على مدى السنوات الثلاث الماضية، التقيت نساء سيّدات أعمال في العديد من الدول والقارّات، جميعهنّ لديهنّ أفكار جديدة ومختلفة، ويصدرن منتجاتهنّ أو يسعين للوصول إلى الأسواق العالميّة".

وأوضحت أنّ "اللازمة المشتركة بين جميع رائدات الأعمال هي الحاجة إلى التمويل الكافي لتنمية أعمالهنّ واستغلال الفرص الهائلة الّتي توفّرها التجارة العالميّة".