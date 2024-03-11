بسبب بيانات أميركيّة: أسعار الذهب قرب قمّتها التاريخيّة

الذهب مخزن للقيمة، ويستخدم أداة تحوط من التضخم، وملاذ آمن في وقت الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية والمالية.

صعدت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة، الإثنين، إلى 2183 دولارا للأونصة، قرب قمتها التاريخية المسجلة خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي البالغة 2193 دولارا.

يأتي ذلك، مع استمرار تأثر أسواق المعدن الأصفر إيجابا، بتصريحات صادرة عن رئيس الفيدرالي الأميركيّ جيروم باول، الأربعاء الماضي، بشأن قرب موعد خفض أسعار الفائدة.

وتترقب أسعار الذهب، صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، غدا الثلاثاء، وسط توقعات محللي وول ستريت بتراجع أسعار المستهلك، ما يعني مؤشراً آخر على قرب خفض أسعار الفائدة الأميركيّة.

وبحلول الساعة (07:50 بتوقيت غرينتش)، صعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.12 بالمئة أو 11 دولارا إلى 2183.5 دولارا للأونصة.

كذلك، تتلقى أسعار الذهب دعما من استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وزيادة مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع مشتريات البنوك المركزية من الذهب.

والذهب مخزن للقيمة، ويستخدم أداة تحوط من التضخم، وملاذ آمن في وقت الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية والمالية.