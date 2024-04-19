أسعار النفط ترتفع بقوة بعد تعرض إيران لهجمات

تشير تقديرات محلّلي أسواق المال إلى أنّ تجّار النفط في العالم سيضطرّون إلى إضافة علاوة مخاطر على عقود النفط الآجلة، مع استمرار توتّرات الشرق الأوسط، وبالتالي ارتفاع أسعارها.

صعدت أسعار عقود النفط الآجلة في التعاملات المبكّرة، الجمعة، أكثر من 3 دولارات للبرميل متجاوزة 90.5 دولارًا، مدفوعة بتعرّض إيران لهجمات بمسيرات قالت تقارير إنّ إسرائيل وراءها.

وفجر الجمعة، أكّد التلفزيون الرسميّ الإيرانيّ عدم استهداف أو تأثّر أيّ منشآت نوويّة في مدينة أصفهان، بعد تعرّض البلاد لهجمات بطائرات مسيرة، بالتزامن مع تهديدات تلّ أبيب برد على هجوم إيرانيّ استهدف إسرائيل قبل أيّام.

وقالت وكالة مهر الإيرانيّة للأنباء، إنّ أنظمة الدفاع الجوّيّ دمّرت 3 طائرات مسيرة صغيرة في سماء محافظة أصفهان "وتمّ تعليق الحركة الجوّيّة في أصفهان وشيراز وطهران"، قبل استئنافها تدريجيًّا لاحقًا.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالميّ مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران 3.5 بالمئة أو 3.2 دولارات، إلى 90.5 دولارًا للبرميل.

وتشير تقديرات محلّلي أسواق المال إلى أنّ تجّار النفط في العالم سيضطرّون إلى إضافة علاوة مخاطر على عقود النفط الآجلة، مع استمرار توتّرات الشرق الأوسط، وبالتالي ارتفاع أسعارها.

وإيران منتج رئيس للنفط الخامّ بمتوسّط يوميّ يتجاوز 3 ملايين برميل، وعلى حدودها الجنوبيّة يقع مضيق هرمز الّذي يمرّ من خلاله قرابة 18 مليون برميل يوميًّا للأسواق العالميّة.