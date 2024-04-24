الاتّحاد الأوروبيّ يفتح تحقيقًا حول المناقصات الصينيّة في مجال المعدّات الطبيّة

قال الناطق باسم الخارجيّة الصينيّة وانغ ونبيّن الأربعاء إنّ "الاتّحاد الأوروبّيّ يقدّم نفسه على أنه أكثر الأسواق انفتاحًا في العالم، لكنّ جلّ ما يراه العالم هو أنّه يتوجّه تدريجًا إلى الحمائيّة"...

فتح الاتّحاد الأوروبّيّ الأربعاء تحقيقًا بشأن المناقصات الصينيّة حول المعدّات الطبّيّة بشبهة حصول ممارسات "تمييزيّة" في حقّ منتجاته على خلفيّة توتّرات تجاريّة متنامية مع بكّين.

وتعليقًا على ذلك، اتّهمت بكّين الاتّحاد الأوروبّيّ ب"الحمائيّة".

وتشتبه بروكسل في أنّ الصين ترجّح كفّة مزوّدين محلّيّين في المشتريات الحكوميّة عبر سياسة شراء منتجات محلّيّة على ما جاء في وثيقة فتح التحقيق الّتي نشرت في الصحيفة الرسميّة للاتّحاد الأوروبّيّ.

وفي حال لم تتوقّف هذه الإجراءات التمييزيّة، سيسمح هذا المسار للاتّحاد الأوروبّيّ بمعاقبة الشركات الصينيّة في المناقصات الأوروبّيّة.

وتتّهم بروكسل الصين بتيسير "شراء معدّات طبّيّة وخدمات طبّيّة وطنيّة" و"الحدّ من شراء سلع مستوردة" وبفرض "شروط تفضي إليّ عروض (أسعار) منخفضة بطريقة غير طبيعيّة لا يمكن أن تتحمّلها الشركات الّتي تبغي الربح" على ما جاء في وثيقة فتح التحقيق.

وترى المفوّضيّة الأوروبّيّة أنّ "هذه الإجراءات والممارسات التقييديّة على الاستيراد مجحفة جدًّا" في حقّ شركات الاتّحاد الأوروبّيّ.

وقال الناطق باسم الخارجيّة الصينيّة وانغ ونبيّن الأربعاء إنّ "الاتّحاد الأوروبّيّ يقدّم نفسه على أنه أكثر الأسواق انفتاحًا في العالم، لكنّ جلّ ما يراه العالم هو أنّه يتوجّه تدريجًا إلى الحمائيّة".

وأكّد وانغ "نطلب من أوروبا فورًا الوفاء بوعدها فتح السوق والمنافسة الشريفة واحترام قواعد منظّمة التجارة العالميّة ووقف استخدام أيّ حجّة للإلغاء أو الحدّ من" وصول الشركات الصينيّة إلى السوق الأوروبّيّة.

ويفترض أن يختتم التحقيق في غضون تسعة أشهر. وينصّ على مشاورات مع السلطات الصينيّة لكي توافق على فتح سوقها.