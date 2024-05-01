هجرة الريف: 4 ملايين منزل فارغ في اليابان

أظهر هذا المسح الّذي يجرى كلّ خمس سنوات، أنّ عدد المنازل المهجورة قد زاد بنحو 360 ألف منزل مقارنة بعام 2018...

ارتفع عدد المنازل المهجورة في اليابان خلال السنوات العشرين الماضية إلى ما يقرب من أربعة ملايين، بحسب أرقام نشرتها حكومة اليابان التي تشهد انخفاضًا سكّانيًا تتجلّى تبعاته بشكل خاصّ في المجتمعات الريفيّة.

وكان نحو 3,85 ملايين منزل شاغرًا في البلاد في عام 2023، أي أكثر بنسبة 80% عن عام 2003، وفق نتائج الدراسة الحكوميّة الّتي نشرت الثلاثاء.

وأظهر هذا المسح الّذي يجرى كلّ خمس سنوات، أنّ عدد المنازل المهجورة قد زاد بنحو 360 ألف منزل مقارنة بعام 2018.

وتسجّل اليابان ثاني أعلى معدّل أعمار للسكّان في العالم (بعد موناكو)، مع انخفاض مزمن في معدّلات المواليد. وتعاني المناطق اليابانيّة الريفيّة بشكل خاصّ من ظاهرة المنازل الفارغة.

والكثير من هذه المنازل مملوكة لسكّان المدن الكبرى، وقد ورثوها عن أقاربهم وهم غير قادرين أو غير راغبين في صيانتها.

وزادت السلطات اليابانيّة من دعواتها للمالكين لهدم ممتلكاتهم أو بيعها أو إعادة استخدامها، ووسعت قائمة المباني الخاضعة لمثل هذه التحذيرات الرسميّة.

وبلغت الولادات في اليابان أدنى مستوى لها في عام 2023، وتجاوز عدد الوفيات عدد المواليد بنحو الضعف، بحسب بيانات صادرة في شباط/فبراير.