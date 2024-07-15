الكويت تعلن عن كشف ضخم من النفط والغاز

التقديرات الأوّليّة لمخزون الموارد الهيدروكربونيّة الموجودة في الطبقة تقدّر بنحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليونات قدم مكعّبة قياسيّة من الغاز، بما يعادل 3.2 مليارات برميل نفط مكافئ.

أعلنت شركة نفط الكويت تحقيق "كشف تجاريّ ضخم" للنفط الخفيف والغاز المصاحب، قرب جزيرة فيلكا بالمياه الاقتصاديّة شرق البلاد.

وذكرت الشركة في بيان مساء الأحد، أنّ المساحة الأوّليّة الّتي تغطّي الكمّيّات التجاريّة من النفط والغاز المصاحب، تبلغ 96 كيلومترًا مربّعًا.

وقالت إنّ التقديرات الأوّليّة لمخزون الموارد الهيدروكربونيّة الموجودة في الطبقة تقدّر بنحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليونات قدم مكعّبة قياسيّة من الغاز، بما يعادل 3.2 مليارات برميل نفط مكافئ.

وتعادل كمّيّة النفط المكتشفة إنتاج البلاد لمدّة 750 يومًا وفق كمّيّات الإنتاج البالغة قرابة 2.8 مليون برميل نفط يوميًّا في الظروف الطبيعيّة للكويت، بحسب بيانات منظّمة أوبك.

وزادت الشركة: "هذه البيانات تعدّ أوّليّة مع وجود احتمالات كبيرة لتعزيز وزيادة كمّيّة مخزون الموارد الهيدروكربونيّة في طبقات ومكامن مختلفة بالحقل البحريّ المكتشف".

وأكّدت أهمّيّة المشروع الاستكشافيّ البحريّ "كمشروع وطنيّ يهدف إلى تعزيز احتياطيّات دولة الكويت من الموارد الهيدروكربونيّة إضافة إلى أنّه يضمن استدامة توافر كمّيّات جديدة لتلبية الطلب العالميّ".