رغم التباطؤ الاقتصاديّ: صافي أرباح شركة الإنترنت الصينية "تنسنت" ارتفع 82%

من أبرز ما تمتلكه هذه المجموعة الّتي يقع مقرّها في شنتشن (جنوب الصين) تطبيق المراسلة والدفع عبر الإنترنت "وي تشات" الواسع الانتشار في الصين، إضافة إلى كونها من أهمّ شركات إنتاج ألعاب الفيديو وفي مجالي الحوسبة السحابيّة وبثّ المحتوى...

أعلنت شركة الإنترنت الصينيّة العملاقة "تنسنت" الأربعاء أنّ صافي أرباحها ارتفع بنسبة 82 في المئة على أساس سنويّ في الربع الثاني من السنة الجارية، وتمكّنت تاليًا رغم التباطؤ الاقتصاديّ في الصين من تحقيق أقوى زيادة منذ نهاية 2020.

ومن أبرز ما تمتلكه هذه المجموعة الّتي يقع مقرّها في شنتشن (جنوب الصين) تطبيق المراسلة والدفع عبر الإنترنت "وي تشات" الواسع الانتشار في الصين، إضافة إلى كونها من أهمّ شركات إنتاج ألعاب الفيديو وفي مجالي الحوسبة السحابيّة وبثّ المحتوى.

وتصبح هذه الأنشطة معرّضة للخطر عمومًا عندما يتباطأ الاقتصاد، إذ يلجأ الأفراد والشركات إلى ضبط أكبر للإنفاق.

إلّا أنّ "تنسنت" حقّقت مع ذلك في الفترة الممتدّة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو أرباحًا صافية قدرها 47,6 مليار يوان (6,7 مليار دولار)، مقارنة بـ 26,1 مليار يوان في العام السابق.

ويعدّ معدّل النموّ هذا (+82 في المئة على أساس سنويّ) الأسرع منذ الربع الرابع من عام 2020.

كذلك ارتفعت مبيعاتها بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 161,1 مليار يوان (22,5 مليار دولار)، وفقًا لبيان صادر عن المجموعة.

ورأت "تنسنت" أنّ وراء هذا النموّ الأداء الجيّد لفرع ألعاب الفيديو فيها.

وأوضحت "تنسنت" إن لعبتها "دانجن أند فايتر موبايل" Dungeon & Fighter Mobile الّتي أصدرتها أخيرًا "تجذب ملايين المعجبين".

ونشرت هذه النتائج في وقت يعاني عدد كبير من الشركات الصينيّة تبعات التباطؤ الاقتصاديّ.

وفي آذار/مارس، أعلنت "تنسنت" أنّ صافي أرباحها السنويّة لعام 2023 بلغ أدنى مستوى لها في أربع سنوات.