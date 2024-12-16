رقم قياسيّ: الـ"بتكوين" تتجاوز عتبة الـ106 آلاف دولار أميركيّ

أعلنت ناسداك أنّ شركة MicroStrategy - من أكبر حاملي البيتكوين - ستنضمّ إلى مؤشّر ناسداك 100، وهو مؤشّر رئيسيّ لأسهم التكنولوجيا في الولايات المتّحدة، والّذي يتمّ تتبّعه من قبل العديد من صناديق الاستثمار...

ارتفع سعر البيتكوين إلى مستوى قياسيّ جديد بالتعاملات المبكّرة، الاثنين، مدفوعًا بدعم الرئيس الأمريكيّ المنتخب دونالد ترامب للأصول الرقميّة، وبالتفاؤل بإدراج شركة MicroStrategy Inc ضمن مؤشّر أسهم رئيسيّ بالولايات المتّحدة.

وارتفعت العملة المشفّرة الأكبر عالميًّا بأكثر من 3 بالمئة صباح الاثنين في آسيا، لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 106.5 آلاف دولار، متجاوزة ذروتها السابقة في 5 ديسمبر/كانون أوّل الجاري البالغة حينها 104.3 آلاف دولار.

يأتي ذلك بينما بدأ ترامب بتمهيد الطريق لخلق بيئة تنظيميّة داعمة للأصول الرقميّة في بلاده، في محاولة لإلغاء القيود الصارمة الّتي فرضتها إدارة الرئيس الحاليّ جو بايدن.

كما يدعم الرئيس الجمهوريّ فكرة إنشاء مخزون استراتيجيّ وطنيّ من البيتكوين، رغم وجود تساؤلات حول جدوى هذا الاقتراح.

والجمعة، أعلنت ناسداك أنّ شركة MicroStrategy - من أكبر حاملي البيتكوين - ستنضمّ إلى مؤشّر ناسداك 100، وهو مؤشّر رئيسيّ لأسهم التكنولوجيا في الولايات المتّحدة، والّذي يتمّ تتبّعه من قبل العديد من صناديق الاستثمار.

وسجّلت البيتكوين سلسلة مكاسب أسبوعيّة استمرّت لسبعة أسابيع، وهي الأطول منذ عام 2021.