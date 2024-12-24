هل بدأ زخم "بتكوين" بالتراجع؟

بسبب توقّعات الفيدرالي الصادرة، الأربعاء الماضي، تراجعت حدّة الحماسة الناتجة عن تعهّدات ترامب بتخفيف اللوائح التنظيميّة للعملات المشفّرة في الولايات المتّحدة...

تراجع زخم بتكوين في التعاملات المبكّرة، الثلاثاء، مع قرب انتهاء أحد أفضل أعوام صناعة الكريبتو على الإطلاق، منذ ظهورها عام 2008.

وفي التعاملات الصباحيّة اليوم، بلغ سعر وحدة بيتكوين 94.5 ألف دولار، نزولًا من القمّة التاريخيّة المسجّلة في 17 كانون الأوّل/ ديسمبر الجاري البالغة 105.6 آلاف دولار.

لكن منذ مطلع 2024، ارتفع سعر وحدة يتكوين 124 بالمئة صعودًا من 42.2 ألف دولار في نهاية تعاملات العام الماضي.

ويعكس تراجع بتكوين توقّعات بخفض بنك الاحتياطيّ الفيدرالي أسعار الفائدة، بشكل أبطأ عام 2025، بسبب مخاوف عودة التضخّم والسياسات التجاريّة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وبسبب توقّعات الفيدرالي الصادرة، الأربعاء الماضي، تراجعت حدّة الحماسة الناتجة عن تعهّدات ترامب بتخفيف اللوائح التنظيميّة للعملات المشفّرة في الولايات المتّحدة.

والاثنين، أعلنت شركة MicroStrategy Inc التكنولوجيّة أنّها اشترت 561 مليون دولار إضافيّة من بتكوين بسعر متوسّط ​​قرب أعلى مستوى قياسيّ الأسبوع الماضي، في عمليّة شراء للأسبوع السابع على التوالي.