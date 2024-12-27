بعد بيانات إعانات البطالة الأميركية: الذهب يشهد تراجعًا ملحوظًا

الذهب حقّق أرقامًا قياسيّة متتالية هذا العام، وهو في طريقه لإنهاء عام 2024 بزيادة تقارب 28 بالمئة، صعودًا من قرابة 2042 دولارًا للأونصة بنهاية 2023...

تراجعت أسعار العقود الفوريّة للذهب في التعاملات المبكّرة، الجمعة، بعد ظهور بيانات أميركيّة قد تبطئ مسار خفض أسعار الفائدة الأميركيّة في 2025.

والخميس، أصدر مكتب إحصاءات العمل الأميركيّ بيانات إعانات البطالة الأميركيّة، والّتي أظهرت تراجع عدد الطلبات الجديدة الأسبوع الماضي إلى أقلّ مستوى خلال شهر، عند 46 ألف طلب جديد.

وبحلول الساعة (08:46 ت.غ) اليوم، تراجعت أسعار العقود الفوريّة للذهب بنسبة 0.26 بالمئة أو 7 دولارات إلى 2626 دولارًا للأونصة، وهي بعيدة بمقدار 260 دولارًا عن أعلى قمّة تاريخيّة لها مسجّلة بنهاية أكتوبر/تشرين أوّل الماضي.

وبعد الاجتماع الأخير للسياسة النقديّة لعام 2024 بتاريخ 18 ديسمبر/كانون أوّل الجاري، كرّر رئيس الاحتياطيّ الفيدراليّ جيروم باول أنّ سوق العمل مستقرّة.

كما قلّص البنك المركزيّ الأميركيّ عدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقّعة في عام 2025، حيث أكّد باول على ضرورة رؤية مزيد من التراجع في التضخّم.

وعدم خفض أسعار الفائدة يعتبر سلبيًّا لأسعار الذهب وإيجابيًّا للدولار الأميركيّ، الّذي يتلقّى مزيدًا من القوّة لأسعار الفائدة المرتفعة.

إلّا أنّ الذهب حقّق أرقامًا قياسيّة متتالية هذا العام، وهو في طريقه لإنهاء عام 2024 بزيادة تقارب 28 بالمئة، صعودًا من قرابة 2042 دولارًا للأونصة بنهاية 2023.