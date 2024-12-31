عام التوتّرات: الذهب يصل إلى أعلى مستوى له في 2024

مع تقدّم العام، بدأت أسعار الذهب الصعود التدريجيّ؛ وبحلول أيلول/ سبتمبر 2024، بلغ متوسّط ​​سعره الشهريّ في أنحاء العالم 2570.55 دولارًا للأونصة...

بنسبة 28 بالمئة، صعدت أسعار العقود الفوريّة للذهب منذ مطلع العام الحاليّ، وحتّى نهاية جلسة 30 كانون الأوّل/ ديسمبر الجاري، مدفوعة بزيادة الطلب على المعدن النفيس، وتصاعد التوتّرات الجيوسياسيّة.

كما سجّل عام 2024، أعلى مستوى لأونصة الذهب على الإطلاق فوق 2830 دولارًا، وسط توقّعات بنوك استثمار عالميّة بمزيد من الصعود في 2025.

تسلسل زمنيّ

شهد الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في 2024، محقّقًا أفضل أداء سنويّ له على الإطلاق، ليبلغ سعر الأونصة في بداية جلسة 31 ديسمبر الجاري، نحو 2618 دولارًا بحسب بيانات بورصة الذهب العالميّة.

وفي بداية 2024، كانت أسعار الذهب مستقرّة نسبيًّا، حيث بلغ سعر الأونصة 2044.51 دولارًا في 4 كانون الثاني/ يناير، قبل أن يشهد ارتفاعًا متتاليًا بحلول منتصف العام الجاري.

ومع تقدّم العام، بدأت أسعار الذهب الصعود التدريجيّ؛ وبحلول أيلول/ سبتمبر 2024، بلغ متوسّط ​​سعره الشهريّ في أنحاء العالم 2570.55 دولارًا للأونصة، ما يعكس اهتمام المستثمرين المتزايد وسط حالة عدم اليقين الاقتصاديّ العالميّ.

وأسهم في ارتفاع الأسعار، تخفيض الفيدراليّ الأميركيّ أسعار الفائدة لأوّل مرّة منذ آذار/ مارس 2020 بمقدار 50 نقطة أساس في أيلول/ سبتمبر الماضي، لتتراجع أسعار الفائدة الأميركيّة إلى 5 بالمئة.

في تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، حطّمت أسعار الذهب الأرقام القياسيّة، حيث ارتفعت أكثر من 30 بالمئة عام 2024 ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2830 دولارًا.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، خفض الفيدراليّ الأميركيّ أسعار الفائدة للمرّة الثانية على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس لتستقرّ عند 4.75 بالمئة، رافق ذلك فوز المرشّح الجمهوريّ دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة، الأمر الّذي منح الدولار بعض القوّة.

لكن في ديسمبر الجاري، وعلى الرغم من خفضه أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، فإنّ الفيدراليّ توقّع إبطاء خفض أسعار الفائدة في 2025، الأمر الّذي أوقف صعود الذهب وتحوّله هبوطًا.

أمام هذه التصريحات قفز مؤشّر الدولار الأميركيّ إلى قمّة عامين أمام سلّة من العملات، وهو ما هبط بأونصة الذهب دون 2650 دولارًا، لتستقرّ في بداية جلسة الثلاثاء، عند 2618 دولارًا.

عوامل دعمت الذهب

ساهمت عدّة عوامل رئيسيّة في ارتفاع أسعار الذهب طوال عام 2024، أبرزها مشتريات البنوك المركزيّة الّتي زادت احتياطيّاتها في الأسواق الناشئة، ما قدّم دعمًا كبيرًا لأسعار المعدن الأصفر.

كما أنّ خفض أسعار الفائدة الأميركيّة في ثلاثة اجتماعات متتالية، أدّى إلى الإبقاء على تماسك مكاسب أسعار الذهب خلال العام الجاري.

أمّا التوتّرات الجيوسيّاسيّة فقد كان لها دور في مكاسب المعدن الأصفر، إذ دفعت هذه المخاطر خاصّة في الشرق الأوسط، وبين روسيا وأوكرانيا المستثمرين إلى البحث عن الأمان في الذهب، ما أدّى إلى ارتفاع سعره بشكل أكبر.

ومع اقتراب عام 2025، يظلّ المحلّلون متفائلين بشأن الذهب بسبب الأساسيّات المواتية.

وتتطلّع السوق إلى البيانات الاقتصاديّة والسياسات الأميركيّة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، والّتي من المتوقّع أن تؤثّر على أسعار الذهب.

ويتوقّع محللو وول ستريت، خاصّة مؤسّسات ماليّة كبرى مثل جي بي مورغان وغولدمان ساكس وسيتي غروب، أنّ أسعار الذهب قد تصل إلى 3000 دولار للأوقيّة بحلول نهاية عام 2025.

ويتوقّع بنك غولدمان ساكس، أن يرتفع الذهب إلى 3000 دولار للأوقيّة بحلول نهاية عام 2025، مدفوعًا بالطلب المتزايد من البنوك المركزيّة والمستثمرين الباحثين عن أصول الملاذ الآمن وسط التوتّرات الجيوسياسيّة.

فيما يتوقّع محللو غولدمان ساكس، أنّ أسعار الذهب قد تقترب من 3150 دولارًا في 2025 وتتجاوز 3300 دولار عام 2026، لتقترب في النهاية من 5000 دولار بحلول 2030، مستشهدة باتّجاهات السوق طويلة الأجل والعوامل الاقتصاديّة.