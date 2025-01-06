مدفوعة بزيادة طلب الولايات المتّحدة: أسعار النفط تفتح على ارتفاع

على الرغم من ارتفاع أسعار الخام، إلّا أنّها تبقى أقلّ من طموحات تحالف أوبك بلس الباحث عن متوسّط 95 دولارًا لبرميل خام برنت...

فتحت أسعار النفط الخامّ التعاملات الأسبوعيّة، الاثنين، على ارتفاع عند قمّة 3 شهور، مدفوعة بزيادة الطلب من جانب الولايات المتّحدة وأوروبا وشرق آسيا، مع تراجع درجات الحرارة، وتراجع متباين في الإنتاج الإيرانيّ والروسيّ للخام.

وأدّت درجات الحرارة المنخفضة في دول مثل الصين، وعديد من الدول في أوروبا، إلى زيادة الطلب على الخام، فيما تشهد ولايات أميركيّة عديدة درجات حرارة دون الصفر.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام القياس العالميّ مزيج برنت تسليم مارس/آذار نحو 76.5 دولارًا للبرميل وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين أوّل الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن وارن باترسون، رئيس استراتيجيّة السلع الأساسيّة في مجموعة آي إن جي، قوله إنّ النفط "التدفّقات النفطيّة تراجعت من إيران وروسيا، وهو ما دفع المشترين الآسيويّين إلى البحث عن بدائل".

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الخام، إلّا أنّها تبقى أقلّ من طموحات تحالف أوبك بلس الباحث عن متوسّط 95 دولارًا لبرميل خام برنت.