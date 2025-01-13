بالرغم من العقوبات الأميركيّة: الصين سجّلت صادرات قياسيّة عام 2024

بصورة إجماليّة، سجّلت التجارة الخارجيّة الصينيّة نموًّا بنسبة 5% عام 2024 بالمقارنة مع العام السابق، محقّقة مستوى قياسيًّا قدره 5840 مليار يورو...

سجّلت الصين عام 2024 مستوى قياسيًّا من الصادرات، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسميّة الصينيّة الإثنين، في وقت يبعث وصول دونالد ترامب الوشيك إلى البيت الأبيض مخاوف من عودة التوتّر إلى العلاقات التجاريّة مع الولايات المتّحدة.

وشكّلت الصادرات عام 2024 أحد المؤشّرات الإيجابيّة النادرة بالنسبة للاقتصاد الصينيّ الّذي يعاني منذ نهاية أزمة وباء كوفيد ضعفًا في الاستهلاك وأزمة متواصلة في القطاع العقاريّ.

وأعلنت شبكة سي سي تي في التلفزيونيّة بعد مؤتمر صحافيّ عقده مجلس الدولة، الهيئة التنفيذيّة الكبرى في الصين، أنّ "قيمة الصادرات تخطّت لأوّل مرّة 25 ألفًا مليار يوان (حوالي 3300 مليار يورو) ... بزيادة 7,1% عن العام السابق".

أمّا الواردات، فارتفعت إلى 18390 مليار يوان (حوالي 2390 مليار يورو) بزيادة 2,3% عن العام السابق، بحسب الشبكة التلفزيونيّة.

وبصورة إجماليّة، سجّلت التجارة الخارجيّة الصينيّة نموًّا بنسبة 5% عام 2024 بالمقارنة مع العام السابق، محقّقة مستوى قياسيًّا قدره 43850 مليار يوان (حوالي 5840 مليار يورو)، وفق سي سي تي في.

وتوعّد الرئيس الأميركيّ المنتخب بزيادة الرسوم الجمركيّة بشكل كبير على الصادرات الصينيّة بعد تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير، ما يهدّد بالانعكاس بشدّة على التجارة الخارجيّة للاقتصاد الصينيّ.